Take It Down act; sancionarán en Estados Unidos la divulgación de contenido pornográfico hecho por IA

El motor de inteligencia artificial, conocido como Deepfake, es capaz de crear imágenes, audios y videos “realistas”. Esto lo hace con la amalgamación de datos que pueda encontrar en el internet sobre el tema, o persona, que se le pida.

‘Con el auge de las imágenes generadas mediante inteligencia artificial, innumerables mujeres han sido acosadas con ‘deepfakes’ y otras imágenes explícitas distribuidas en contra de su voluntad’, declaró Donald Trump.

Esta iniciativa fue correlacionada como la Ley de Retirada de Contenido, conocida en inglés como Take It Down Act. Fue impulsada por senadores republicanos y demócratas, especialmente: Ted Cruz y Amy Klobuchar.

La norma prohíbe la divulgación deliberada de contenido íntimo de una persona sin su consentimiento, incluso en la posibilidad de chantaje o amenaza. Esto se vincula con la prohibición de usar inteligencia artificial para crear y divulgar pornografía “deepfake”.