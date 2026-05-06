Ted Turner, fundador de CNN y un audaz pionero de la televisión, fallece a los 87 años

Turner, que nació nacido en Cincinnati, Ohio en 1938, consiguió revolucionar el panorama informativo mundial cuando en 1980 lanzó el primer canal de noticias las 24 horas. CNN que describe a Turner, como un “visionario de los medios y filántropo”, murió “pacíficamente, rodeado de su familia, según un comunicado de prensa de Turner Enterprises”.

Así mismo, logró construir un imperio influyente de medios, incluidas las cadenas como TBS y TNT, convirtiendo a la CNN en un referente informativo internacional. Robert Edward Turner III, apodado “La Boca del Sur” debido a su franqueza, “construyó un imperio mediático que abarcaba la primera superestación de cable y populares canales de películas y dibujos animados, además de equipos deportivos profesionales como los Atlanta Braves”, detalla CNN. Su imperio se extendió más allá de los medios de comunicación; ya que era propietario de los Atlanta Braves que lo adquirió en 1976, así como los Atlanta Hawks, equipo de la NBA que lo compró en 1977, también fue propietario de la organización de lucha libre World Championship Wrestling (WCW) y de grandes extensiones del oeste estadounidense.

Turner compitió en regatas defendiendo la Copa América en 1977. Con el que es considerado como su proyecto más emblemático, la cadena CNN, se convirtió una figura central en la cobertura de todo tipo de acontecimientos globales, desde los conflictos bélicos hasta las elecciones presidenciales, así como catástrofes naturales, con lo que logró consolidar “el concepto de información en tiempo real a escala mundial, que el propio Turner describió como “el mayor logro de su vida”, precisa la agencia de Noticias EFE. ACTIVISTA Y FILÁNTROPO Fundó la Fundación de las Naciones Unidas, con el propósito de apoyar el trabajo de la ONU y financiar algunas de sus iniciativas.

Así también, fue un activista que dio la batalla para la eliminación de las armas nucleares en el mundo. Además fue un conservacionista siendo “en uno de los terratenientes más importantes de Estados Unidos. Desempeñó un papel crucial en la reintroducción del bisonte en el oeste americano. Incluso creó la serie animada Capitán Planeta para educar a los niños sobre el medio ambiente”, explica CNN. Entre sus iniciativas de conservación está la reintroducción del bisonte en el oeste de Estados Unidos. Mark Thompson, quien es el presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide dijo que ”Ted fue un líder profundamente involucrado y comprometido, intrépido, valiente y siempre dispuesto a confiar en su intuición y en su propio criterio”, Thompson concluye diciendo , ”fue y siempre será el espíritu que guía a CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy todos dedicaremos un momento a reconocerlo y su impacto en nuestras vidas y en el mundo”.

En 1991 fue nombrado Persona del Año por la revista Time en reconocimiento a su influencia y el papel que jugó en la transformación de la comunicación moderna. Al dar a conocer sul fallecimiento, Wolf Blitzer expresó que Turner era “una leyenda; revolucionó la televisión al crear el primer canal de noticias de 24 horas aquí mismo en CNN”. Por su parte, Donald Trump, se refirió a Turner en sus redes sociales como “uno de los grandes de todos los tiempos”, Trump continuó su mensaje resaltando, “iempre que lo necesité, estuvo ahí, siempre dispuesto a luchar por una buena causa”. Turner se casó en tres ocasiones, uno de sus matrimonios fue más con la actriz Jane Fonda; tras su deceso deja cinco hijos, catorce nietos y dos bisnietos. “Tenía que actuar con contundencia y rapidez, y eso fue lo que hicimos: actuar tan rápido que las cadenas de televisión no tuvieron tiempo de reaccionar, porque deberían haberlo hecho ellas, no yo”, expresó Turner en una entrevista de 2016 con la Academia del Logro. “Pero no tuvieron la imaginación”, concluyó Con información de las Agencias de Noticias EFE, The Associated Press y CNN.

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