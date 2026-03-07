Temen lo peor para reos estadounidenses que siguen detenidos en Irán

NUEVA YORK, EU.- Familiares y simpatizantes de estadounidenses detenidos en Irán afirman que sus seres queridos afrontan nuevos peligros durante la guerra, como el riesgo de convertirse en víctimas involuntarias de los bombardeos israelíes y estadounidenses o en blanco de represalias del régimen represivo de Irán.

“Para los estadounidenses encarcelados en Irán, este es un momento tan aterrador como el que más”, afirmó Siamak Namazi, un iraní-estadounidense que estuvo detenido casi ocho años antes de ser liberado como parte de un acuerdo con Estados Unidos en 2023. “Lo que estas familias enfrentan ahora son días de guerra sin un final claro a la vista”.

TE PUEDE INTERESAR: En un intento por apaciguar la creciente ira de las naciones del golfo, presidente de Irán se disculpa por atacar a sus vecinos

El gobierno de Estados Unidos no confirmó cuántos estadounidenses están retenidos en Irán, pero la James W. Foley Legacy Foundation, una organización que aboga por los rehenes, indicó que son seis y que afrontan un “peligro sin precedentes” debido al conflicto militar.

Entre los casos conocidos está el de un reportero que residía en Washington y el de un iraní-estadounidense judío de Nueva York que viajó a Irán el año pasado por motivos familiares y no ha recibido permiso para volver a Estados Unidos.

Según representantes de las personas, al menos dos de los detenidos conocidos están recluidos en la prisión de Evin, el notorio penal de Teherán donde estuvo Namazi. La instalación de alta seguridad alberga a muchos de los presos políticos de la República Islámica y ha sido objetivo de bombardeos israelíes en el pasado.

Kamran Hekmati, un hombre de 61 años de Long Island detenido en Evin, habló con su esposa el lunes, a pocos días de iniciada la guerra, para asegurarle que por ahora estaba a salvo, de acuerdo con Shohreh Nowfar, su prima.