Especialista asegura que Américo Villarreal enfrenta investigación en EU y cuestiona vigencia de su visa

Durante una entrevista con Azucena Uresti, Montenegro sostuvo que el hecho de que Villarreal mostrara físicamente su documento migratorio no constituye una prueba definitiva de que conserve autorización plena para ingresar a territorio estadounidense.

El periodista y especialista en seguridad José Luis Montenegro afirmó que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal , sí estaría sujeto a investigaciones en Estados Unidos relacionadas con una presunta red de contrabando de combustible, pese a que el mandatario estatal aseguró recientemente que no es investigado y que su visa permanece vigente.

Según explicó, el gobernador mantiene en su poder el documento porque no ha intentado cruzar recientemente a Estados Unidos, por lo que las autoridades migratorias no habrían ejecutado una eventual revocación.

El especialista señaló que el último cruce conocido de Villarreal ocurrió en noviembre de 2024, cuando visitó instalaciones de SpaceX en Brownsville, Texas, de acuerdo con publicaciones realizadas por el propio mandatario en redes sociales.

Asimismo, aseguró que el gobernador contaría con un permiso especial de ingreso, conocido como “parole”, y no con una visa convencional.

De acuerdo con su versión, este mecanismo permite la entrada temporal a Estados Unidos por razones humanitarias o de interés público, bajo condiciones específicas determinadas por las autoridades estadounidenses.

Montenegro también afirmó que Villarreal forma parte de una investigación vinculada al denominado “huachicol fiscal” y a presuntas irregularidades relacionadas con procesos electorales pasados.

No obstante, reconoció que la información sobre el estatus migratorio de cualquier persona no es de acceso público y se encuentra resguardada por las autoridades fronterizas de Estados Unidos.

Finalmente, indicó que la única forma de confirmar plenamente la vigencia de la autorización de ingreso del gobernador sería mediante un nuevo intento de cruce a territorio estadounidense, momento en el que las autoridades migratorias determinarían si puede ingresar o si enfrenta alguna restricción.