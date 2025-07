Terremoto de 8.8 Kamchatka provoca olas de tsunami en Japón, Hawai, en la costa estadounidense

No obstante, señala Reuters, al anochecer, Japón, Hawái y Rusia redujeron las alertas de tsunami.

Hasta ahora se sabe que varias personas resultaron heridas, sin embargo, ninguna de gravedad, y si bien hubo daños, estos no son significativos por el momento.

El Organismo Internacional de Energía Atómica dio a conocer que de acuerdo con los informes iniciales, estos revelaron que no hubo impacto en la seguridad de las plantas nucleares aque están a lo largo de la costa del Pacífico de Japón.

“ No es un fenómeno nuevo, ya que en 1952 se registró un seísmo similar , con magnitud cercana a 9, lo que originó un tsunami con olas de hasta 18 metros. El reciente terremoto responde al mismo mecanismo físico, una fractura súbita en esta falla activa “, concluyen González Fernández y Martínez-Conde Hernández.

Para la última hora del día de hoy, Japón ya había disminuido su alerta de tsunami, no obstante dejó una alerta activada para lo largo de la costa del Pacífico.

” Un tsunami no es solo una ola ”, afirmó Snider y prosigue agregando que “ es una serie de olas potentes durante un largo período de tiempo. Los tsunamis cruzan el océano a cientos de kilómetros por hora, tan rápido como un avión a reacción, en aguas profundas. Pero cuando se acercan a la costa, disminuyen la velocidad y comienzan a acumularse. Y ahí es donde el problema de la inundación se vuelve un poco más posible ”.

” Este no es un tsunami importante, pero las corrientes peligrosas y las olas fuertes pueden representar un riesgo para quienes estén cerca del agua ”, apuntó el departamento.

En el norte de California, toda vía has hoy por la mañana estaba activada la alerta de tsunami, se vaticinaban olas con alturas máximas a lo largo de la costa de 1.1 metro en Crescent City.

“ Tenemos cierre de calles y la suspensión de algunos servicios públicos que se encuentran dentro de esta ruta (...) Hasta el minuto no tenemos novedades al respecto, ha funcionado relativamente bien ”,explicó a la prensa local el delegado presidencial de Isla de Pascua, Sergio Tepano.

En un comunicado realizado de manera conjunta por el Sistema Nacional de Protección Civil y el Instituto de Geociencias panameño se detalla que tras el terremoto de magnitud 8.8, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) decidió emitir varios mensajes dirigidos a los centros nacionales de alerta de tsunami, entre ellos Panamá.

“Por las características y magnitud del sismo (en Kamchatka), no se espera un impacto mayor en las costas panameñas, únicamente oleajes anómalos (fuera de lo normal). Se prevé que estas olas arriben al país en horas tempranas del día de mañana; sin embargo, no se considera que sean destructivas, ya que, según los modelos actuales, su altura no superará 1 metro”, detalla el IGC.

TRAS EL TERREMOTO ENTRA EN ERUPCIÓN EL VOLCÁN KLIUCHEVSKÓI

El Kliuchevskói, que es considerado como el volcán activo más alto de Eurasia, entró en erupción, informó el Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia.