Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa

/ 18 noviembre 2025
    Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
    Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda. FOTO: ESECIAL

¡Otra vez! El emblemático museo parisino vuelve al ojo del huracán por problemas estructurales ante la broma

Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda, más conocida como la Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, informaron este lunes medios franceses.

Los tiktokers belgas Neal y Senne, conocidos en las redes sociales de su país por sus bromas, lograron burlar la seguridad del museo más famoso del mundo y colgaron un marco con una foto de los dos en la pared, cerca de la Mona Lisa, revelaron varios medios que mostraron el vídeo publicado por los belgas en Instagram el viernes pasado.

EL PLAN...

En sus redes sociales detallaron su plan, indicando los pasos que siguieron para llevar a cabo su acción, en un museo donde las medidas para proteger las obras se han reforzado drásticamente desde que el pasado 19 de octubre un comando de cuatro ladrones robó a plena luz del día joyas de la Corona de Francia, de un valor patrimonial incalculable.

Para poder introducir su cuadro, los jóvenes llevaron el marco compuesto de piezas de Lego desmontado y la lámina con la foto enrollada, de manera que montaron su particular “obra de arte” dentro del museo y lo pegaron en la pared y sin esperar a que los vigilantes descubriesen su acción abandonaron la sala.

Entraron una hora antes del cierre del museo y colgaron el lienzo a toda prisa. Como era imposible ponerlo en la pared junto a la Mona Lisa porque “había demasiados guardias”, lo colocaron a unos metros de distancia “en la misma sala”, explican en el vídeo en el que se ve cómo efectúan toda la operación.

“Sabíamos que era arriesgado. Una vez colgada la obra, nos marchamos inmediatamente. No queríamos provocar a la seguridad ni esperar su reacción”, explicaron los belgas que ya habían llevado a cabo con éxito una operación similar en el Museo de Bellas Artes de Gante (Bélgica).

ENTRE CIERRE DE ESPACIOS Y POLÉMICAS

Los medios franceses se hicieron eco de esta acción el mismo día en que el Museo del Louvre anunció el cierre de un espacio de oficinas y, por precaución, de una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del edificio.

En concreto se trata de uno de los espacios del denominado cuadrilátero Sully, que se encuentra en la zona este del enorme complejo, rodeando el denominado Patio Cuadrado (Cour Carrée).

En consecuencia, el Louvre ha reubicado a los trabajadores que ocupaban las oficinas afectadas y cerrado al público la denominada galería Campana, que se encuentra en la primera planta del ala afectada, mientras se estudia el origen de estos problemas.

El museo se encuentra en el ojo del huracán por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad desde el pasado 19 de octubre, cuando sufrió el robo de varias joyas de la Corona francesa, que no han podido ser recuperadas aún.

(Con información de EFE)

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

