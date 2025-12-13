Reportan persona armada en la Universidad de Brown, en Rhode Island

/ 13 diciembre 2025
    Reportan persona armada en la Universidad de Brown, en Rhode Island
    FOTO: VANGUARDIA

El pasado 9 de diciembre se reportó un similar incidente en la Universidad de Kentucky, el cual resultó en un estudiante fallecido y una persona herida

Un tirador activo fue reportado cerca de los edificios de la Universidad de Brown, en Rhode Island, este sábado por la tarde, según las alertas enviadas por los funcionarios de la escuela.

Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley Engineering’, decía una alerta de emergencia enviada por la escuela. El edificio está ubicado en Hope St. 184.

Cierren las puertas, silencien los teléfonos y manténganse ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacuen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si la evacuación no es posible, cúbranse; COMBATAN, como último recurso, tomen medidas para protegerse. Estén atentos para más información de seguridad’, informó la casa de estudios.

La universidad aseguró en un segundo mensaje que había un sospechoso detenido, pero poco después lo eliminó y rectificó.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en Universidad de Kentucky deja un estudiante muerto y un herido: confirma gobernador

La policía de Brown y Providence están en la escena, dijeron funcionarios escolares. Las autoridades no proporcionaron inmediatamente más información. También se encuentran en el lugar servicios médicos de emergencia.

