Reportan 4 muertos y 11 heridos en tiroteo durante fiesta de bautizo en Puebla: ‘se escucharon disparos’

Cuatro personas fueron asesinadas y once más resultaron heridas durante una fiesta de bautizo en la comunidad de San Luis Coyotzingo, en el municipio de Huejotzingo, Puebla, informó la policía.

El ataque ocurrió la madrugada de este 12 de octubre, mientras decenas de invitados celebraban el evento. Testigos relataron que “se empezaron a escuchar disparos”, por lo que se notificó a las autoridades de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Acecha narco a sacerdotes; caso de homicidio en Guerrero

Al llegar al lugar, los elementos policiales encontraron a cuatro personas sin vida y a once más lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Aunque se implementó un operativo de búsqueda de los responsables, no se logró detener a nadie. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.

VIOLENCIA EXTREMA AZOTA AL ESTADO DE PUEBLA

El hecho se enmarca en un contexto de violencia extrema en Puebla. Según la organización civil Causa en Común, durante los primeros seis meses de 2025 se registraron 149 casos de este tipo, colocando al estado entre los cinco con más hechos catalogados como “atrocidades”, que en total dejaron 156 víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 313 mil menores son víctimas por matrimonio infantil en México

El informe semestral de la organización no gubernamental (ONG) señala que en México se documentaron al menos 2 mil 517 crímenes de extrema violencia, siendo Puebla el quinto estado con más registros.

Los delitos más frecuentes en la entidad fueron tortura (51 casos), mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres (18), actos violentos contra autoridades (13) y asesinatos de niños y adolescentes e intentos de linchamiento (11 casos cada uno).