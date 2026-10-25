Tiroteo en Florida: 12 heridos, seis menores de edad, tras ataque cerca de universidad

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    Tiroteo en Florida: 12 heridos, seis menores de edad, tras ataque cerca de universidad
    Tiroteo en Florida deja 12 heridos, seis son menores de edad. X

La balacera en Tallahassee ocurrió cerca del estadio Bragg Memorial. Reportan a una víctima en estado crítico y la policía busca al agresor.

Un tiroteo masivo dejó un saldo de 12 personas heridas en las inmediaciones del campus de la Universidad Florida A&M (FAMU), Estados Unidos. El ataque armado ocurrió cerca del estado Bragg Memorial durante la noche de este sábado 24 de octubre, lo que movilizó a múltiples corporaciones de emergencia.

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Seis de las víctimas son menores de edad, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Tallahassee. Tres de los heridos sufrieron lesiones de gravedad y una persona más se encuentra en estado crítico en el hospital. Los otros nueve afectados se reportan en condición estable.

Una pelea en la zona habría detonado los disparos poco antes de las 20:00 horas, según las investigaciones preliminares de la policía. El incidente ocurrió en un área de alta influencia de personas tras la realización de un evento deportivo de la zona.

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El agresor se dio a la fuga y las autoridades locales mantienen un operativo activo para identificar y capturar al responsable. La policía de Tallahassee solicitó el apoyo de los testigos para aportar videos o imágenes que ayuden a esclarecer los hechos.

El campus universitario se encuentra bajo resguardo, confirmaron las autoridades de la institución educativa. A través de un comunicado, la universidad informó que reforzó la vigilancia en sus instalaciones para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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