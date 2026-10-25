Tiroteo en Florida: 12 heridos, seis menores de edad, tras ataque cerca de universidad

Un tiroteo masivo dejó un saldo de 12 personas heridas en las inmediaciones del campus de la Universidad Florida A&M (FAMU), Estados Unidos . El ataque armado ocurrió cerca del estado Bragg Memorial durante la noche de este sábado 24 de octubre, lo que movilizó a múltiples corporaciones de emergencia.

Seis de las víctimas son menores de edad, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Tallahassee. Tres de los heridos sufrieron lesiones de gravedad y una persona más se encuentra en estado crítico en el hospital. Los otros nueve afectados se reportan en condición estable.

Una pelea en la zona habría detonado los disparos poco antes de las 20:00 horas, según las investigaciones preliminares de la policía. El incidente ocurrió en un área de alta influencia de personas tras la realización de un evento deportivo de la zona.