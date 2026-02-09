Tiroteo en secundaria de Maryland deja un herido y un detenido

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 9 febrero 2026
    Tiroteo en secundaria de Maryland deja un herido y un detenido
    Un estudiante resultó herido por arma de fuego durante un tiroteo en la escuela secundaria Thomas S. Wootton, en Rockville, Maryland. GOOGLE

La policía acudió al lugar alrededor de las 14:15 horas tras recibir reportes de disparos dentro del recinto escolar

Un estudiante resultó herido por arma de fuego durante un tiroteo en la escuela secundaria Thomas S. Wootton, en Rockville, Maryland, y su estado de salud fue reportado como estable por la policía del condado de Montgomery.

Las autoridades informaron que una persona fue detenida por su presunta participación en el ataque, ocurrido la tarde del lunes, lo que llevó al cierre inmediato del plantel.

TE PUEDE INTERESAR: Helicóptero que respondía a tiroteo se estrella y mueren dos en Arizona

La policía acudió al lugar alrededor de las 14:15 horas tras recibir reportes de disparos dentro del recinto escolar. Rockville se localiza a unos 32 kilómetros al norte de Washington, D.C.

Como parte del protocolo de atención, se habilitó la escuela Robert Frost como centro de reunificación para que las familias pudieran encontrarse con los estudiantes, mientras continuaban las investigaciones sobre el tiroteo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Balaceras
Detenciones
Inseguridad

Localizaciones


Estados Unidos

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La FGR confirma el hallazgo de 5 mineros de los 10 desaparecidos en Sinaloa

La FGR confirma el hallazgo de 5 mineros de los 10 desaparecidos en Sinaloa
Marcan criterios obligatorios para juzgar delitos contra mujeres defensoras de derechos humanos.

Corte frena liberación en caso Uruchurtu y ordena juzgar con enfoque de género e interseccionalidad
La Presidenta aseguró que cualquier diálogo se desarrollará bajo el principio de soberanía nacional.

Sheinbaum: no hay acuerdo firmado con EU por minerales críticos y no se cambiará la ley minera
Los trabajadores y sindicatos de Maine afirmaron que ICE está discriminando racialmente a las personas y ha creado un entorno en el que las personas de color están bajo “una ocupación” que impide su libertad de movimiento.

Ahora Maine es sacudida por las redadas de ICE contra migrantes
Enfermeras en huelga y simpatizantes se manifiestan fuera del Hospital Presbiteriano de Nueva York.

Enfermeras en huelga pactan acuerdo después de un mes de protestas en Nueva York
Cuba agradece a México por el envío de más de 814 toneladas de ayuda humanitaria. Apoyo solidario ante sanciones, crisis económica y gestiones petroleras.

‘Gracias por el afecto’... Presidente de Cuba agradece a México por envío de ayuda humanitaria
De izquierda a derecha: Jeffrey Epstein, Bill Clinton y Ghislaine Maxwell durante un viaje a Tailandia en el año 2002.

Los archivos Epstein revelan el rol de Ghislaine Maxwell en el círculo de Clinton
En una parte del espectáculo se ve a Bad Bunny entregar el trofeo Grammy a un niño que aparece sentado con sus padres observando la premiación.

¿Era Liam Conejo Ramos? No, él es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en show del Super Bowl LX