Tiroteo en secundaria de Maryland deja un herido y un detenido

Un estudiante resultó herido por arma de fuego durante un tiroteo en la escuela secundaria Thomas S. Wootton, en Rockville, Maryland, y su estado de salud fue reportado como estable por la policía del condado de Montgomery.

Las autoridades informaron que una persona fue detenida por su presunta participación en el ataque, ocurrido la tarde del lunes, lo que llevó al cierre inmediato del plantel.

La policía acudió al lugar alrededor de las 14:15 horas tras recibir reportes de disparos dentro del recinto escolar. Rockville se localiza a unos 32 kilómetros al norte de Washington, D.C.

Como parte del protocolo de atención, se habilitó la escuela Robert Frost como centro de reunificación para que las familias pudieran encontrarse con los estudiantes, mientras continuaban las investigaciones sobre el tiroteo.