Tiroteo en supermercado de Buffalo, Nueva York deja al menos 10 muertos

En Estados Unidos, la Policía local informó este sábado que al menos 10 personas murieron en un tiroteo en un supermercado en Buffalo, Nueva York. Las autoridades agregaron que el presunto agresor había sido detenido.

Los detalles sobre el número de personas baleadas en Tops Friendly Market y sus estados de salud no están disponibles de momento, y la identidad del sospechoso no ha sido dada a conocer.

Los agentes de policía y un vocero del supermercado no han respondido por ahora a los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios sobre el incidente.

El supermercado se encuentra en un vecindario predominantemente de raza negra, a unos cinco kilómetros al norte del centro de Buffalo. El área circundante es principalmente residencial, con una tienda de la cadena Family Dollar y una estación de bomberos cerca de la tienda.

La policía cerró la cuadra, que se hallaba rodeada de espectadores, y la cinta amarilla de la policía rodeó el estacionamiento completo. El alcalde de Buffalo, Byron Brown, acudió al lugar el sábado por la tarde y tenía programado hablar con los medios.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tuiteó que ella estaba “supervisando de cerca el tiroteo en una tienda de artículos comestibles en Buffalo”, su ciudad natal. Señaló que las autoridades estatales han ofrecido su ayuda a las municipales.