Tiroteo en zona del Fan Zone en San José, California, deja un muerto y un herido grave

Un tiroteo registrado la noche del domingo en San Pedro Square, en la ciudad de San José, California, dejó como saldo una persona fallecida y otra con heridas de gravedad. El ataque ocurrió en una de las zonas de aficionados habilitadas para la Copa Mundial, aunque al momento de los hechos no se transmitía ningún partido del torneo. De acuerdo con información difundida por la Policía de San José y retomada por la agencia Reuters, el incidente ocurrió en un área de entretenimiento que durante el Mundial ha funcionado como punto de reunión para aficionados, con pantallas gigantes y actividades relacionadas con el torneo. Las autoridades informaron que el caso es investigado como homicidio y que varias calles cercanas fueron cerradas para permitir el desarrollo de las diligencias periciales.

POLICÍA DE SAN JOSÉ CONFIRMA UNA PERSONA FALLECIDA Y OTRA HOSPITALIZADA A través de un comunicado publicado en la red social X, la Policía de San José informó que una de las víctimas murió en el lugar del ataque, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital con lesiones que ponen en riesgo su vida. “Una víctima fue declarada muerta en la escena. La segunda víctima fue trasladada a un hospital local con heridas que ponen en peligro la vida”, señaló la corporación. Asimismo, indicó que “este incidente está siendo investigado como un homicidio” y confirmó el cierre de diversas vialidades en los alrededores del sitio donde ocurrió el ataque. ATAQUE OCURRIÓ CERCA DE CALLES PRINCIPALES DE SAN JOSÉ Según la información difundida por diversos medios, el tiroteo ocurrió cerca del cruce de N Market Street y W Santa Clara Street, en las inmediaciones de San Pedro Square. Las autoridades solicitaron a residentes y visitantes evitar transitar por la zona mientras continúan las investigaciones y las labores de procesamiento de la escena.

NO SE PROYECTABAN PARTIDOS DEL MUNDIAL AL MOMENTO DEL ATAQUE Aunque San Pedro Square funciona como uno de los principales espacios para seguir la Copa Mundial en el Área de la Bahía de San Francisco, las autoridades precisaron que al momento del tiroteo no había ninguna transmisión en curso. El único encuentro programado para ese domingo había concluido alrededor de las 14:00 horas locales, varias horas antes del ataque. SAN JOSÉ HA SIDO SEDE DE PARTIDOS DEL MUNDIAL El Área de la Bahía de San Francisco ha recibido hasta ahora cinco encuentros correspondientes a la Copa Mundial. El partido más reciente disputado en la región tuvo lugar el miércoles, cuando Bosnia enfrentó a Estados Unidos en un encuentro de eliminación directa. Durante el torneo, distintos espacios públicos, entre ellos San Pedro Square, han sido acondicionados como zonas de aficionados para que miles de personas sigan los partidos en pantallas al aire libre. FUERTE MOVILIZACIÓN POLICIACA TRAS LOS DISPAROS Un periodista de Reuters presente en el lugar informó que, tras el ataque, se desplegó un amplio operativo de seguridad. En la zona se observó una fuerte presencia de elementos policiacos y múltiples vehículos oficiales, además de personal de emergencias que atendía a las víctimas. El reportero también observó cómo una persona era retirada en una camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca, mientras la escena permanecía acordonada. Tras el incidente, la mayoría de los bares y establecimientos ubicados alrededor de la plaza suspendieron actividades y cerraron sus puertas.

TESTIGO RELATA LOS MOMENTOS POSTERIORES AL ATAQUE Una guardia de seguridad que presenció parte de los hechos y solicitó permanecer en el anonimato relató a Reuters que alcanzó a observar a la persona lesionada antes de que fuera trasladada por los servicios de emergencia. Según su testimonio, la víctima permanecía consciente y presentaba lesiones visibles en el cuello y la parte superior de la espalda. La testigo también señaló que agentes policiales entrevistaban tanto al personal de seguridad del lugar como a varias personas que presenciaron el incidente. CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del ataque. La Policía de San José mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos, identificar al o los responsables y determinar las circunstancias en que ocurrió el tiroteo en esta zona de concentración de aficionados al Mundial. Mientras continúan las diligencias, las calles cercanas a San Pedro Square permanecen parcialmente cerradas y las autoridades han pedido a la población evitar el área hasta nuevo aviso.

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