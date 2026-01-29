Salinas Pliego paga al SAT 10 mil mdp ‘al chaz chaz’ y liquidará el resto en 18 pagos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. Del total del adeudo, se acordó que 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ingresarán de inmediato a la Tesorería de la Federación (Tesofe) este jueves, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos. ”Un gripo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De dicha cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”, informó el SAT en una tarjeta informativa. El grupo empresarial se trataría de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, quien contaba con el adeudo de 51 mil millones de pesos en impuestos. TE PUEDE INTERESAR: Investigan al Alcalde de Huatulco por darle privilegios a Salinas Pliego

'NADIE PUEDE NEGAR QUE CUMPLIMOS' Tras la ficha informativa del SAT, Grupo Salinas también publicó en sus redes sociales un comunicado donde afirmó que ha cumplido con sus obligaciones fiscales. "Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos: Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen, y siempre han cumplido, con el pago de impuestos. En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México", dijo en un comunicado. Señaló que tras más de dos décadas de controversias, el conglomerado puso fin a los litigios fiscales con el Gobierno de México. Agregó que a pesar de estar en profundo desacuerdo, pagaron aún más. "No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra; "Lo hacemos, en el fondo, porque tanto para nuestras empresas como para nuestro presidente fundador es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer: continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas", dijo.