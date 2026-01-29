Salinas Pliego paga al SAT 10 mil mdp ‘al chaz chaz’ y liquidará el resto en 18 pagos

    Salinas Pliego paga al SAT 10 mil mdp ‘al chaz chaz’ y liquidará el resto en 18 pagos
    SAT informó que, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, Grupo Salinas realizará el pago por un monto total de 32 mil millones de pesos. Canva Diseño Editorial

Y el resto 32 mil mdp en ¡abonos chiquitos!, el SAT informó el cumplimiento de la resolución judicial

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.

Del total del adeudo, se acordó que 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ingresarán de inmediato a la Tesorería de la Federación (Tesofe) este jueves, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos.

”Un gripo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De dicha cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”, informó el SAT en una tarjeta informativa.

El grupo empresarial se trataría de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, quien contaba con el adeudo de 51 mil millones de pesos en impuestos.

‘NADIE PUEDE NEGAR QUE CUMPLIMOS’

Tras la ficha informativa del SAT, Grupo Salinas también publicó en sus redes sociales un comunicado donde afirmó que ha cumplido con sus obligaciones fiscales.

“Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos: Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen, y siempre han cumplido, con el pago de impuestos. En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México”, dijo en un comunicado.

Señaló que tras más de dos décadas de controversias, el conglomerado puso fin a los litigios fiscales con el Gobierno de México. Agregó que a pesar de estar en profundo desacuerdo, pagaron aún más.

“No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra;

”Lo hacemos, en el fondo, porque tanto para nuestras empresas como para nuestro presidente fundador es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer: continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas”, dijo.

Añadió que con este pago, que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024, habrá cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio: “A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”.

”En Grupo Salinas estamos convencidos de que, para que las cosas cambien en nuestro país, lo primero que debemos hacer es modificar nuestra forma de pensar y convocar a una verdadera revolución cultural. Una en la que no exista tolerancia hacia el crimen ni la corrupción, y en la que se respeten la Vida, la Propiedad y la Libertad Individual; derechos que nos corresponden como personas libres, no sometidas, que aspiramos a lo mejor para México y para nuestras familias”, sostuvo.

Concluyó el comunicado con un mensaje a los mexicanos, afirmando que Salinas Pliego y su empresa serán aliados de México. Por lo que “jamás dejaremos de hablar con la verdad”.

“A los mexicanos, añadió, les decimos: tengan la seguridad de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Grupo Salinas siempre serán aliados de México. Jamás dejaremos de hablar con la verdad, buscando recuperar para nuestra nación y para cada uno de los mexicanos la prosperidad que nos reinstale como un ejemplo de clase mundial”, concluyó el comunicado.

DEUDA DE 51 MIL MDP DE GRUPO SALINAS AL SAT

SAT determinó que entre 2008 y 2013, las empresas de Salinas Pliego aplicaron de forma indebida, pérdidas fiscales y otras prácticas contables que redujeron el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por pagar. Por lo que los 51 mil millones de pesos no sólo son impuestos sin pagar, también recargos, actualizaciones y multas que se fueron acumulando durante una década de disputas legales.

Además, emitió resoluciones administrativas entre 2013 y 2016 que exigían el pago, las cuales fueron confirmadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al rechazar los amparos de Grupo Salinas.

