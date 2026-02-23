Tormenta invernal trastorna y causa miles de vuelos cancelados en EU

NUEVA YORK.-Debido a una poderosa tormenta que amenaza a toda la región con nieve intensa y fuertes vientos, el tráfico aéreo está prácticamente paralizado en gran parte del noreste de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional calificó el lunes las condiciones de viaje como “extremadamente peligrosas” y “casi imposibles” en las zonas más golpeadas por la tormenta.

Fue hoy por la mañana que habían sido cancelados 5 mil 500 vuelos con origen o destino en Estados Unidos y cientos presentaban demoras.

De acuerdo a información que ha trascendido, de Nueva York, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia concentraban el lunes las cifras más altas de cancelaciones, seguidos por aeropuertos en Boston, Newark, Nueva Jersey, Filadelfia y Washington, D.C.

Asimismo más de 4 mil vuelos en Estados Unidos ya habían sido cancelados el domingo.

Ante la situación, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) instó a los viajeros a monitorear las actualizaciones y consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.

Más allá del tráfico aéreo, millones de personas permanecen en casa bajo prohibiciones de circulación por carretera en medio de advertencias de ventisca.