Tormenta invernal trastorna y causa miles de vuelos cancelados en EU

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 23 febrero 2026
    Tormenta invernal trastorna y causa miles de vuelos cancelados en EU
    Nueva York queda sepultada bajo una capa de nieve de más de medio metro de altura mientras miles de vuelos han sido suspendidos. AP.

Otros casi mil 600 viajes programados para el martes ya han sido recortados, en interrupciones que podrían seguir aumentando

NUEVA YORK.-Debido a una poderosa tormenta que amenaza a toda la región con nieve intensa y fuertes vientos, el tráfico aéreo está prácticamente paralizado en gran parte del noreste de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional calificó el lunes las condiciones de viaje como “extremadamente peligrosas” y “casi imposibles” en las zonas más golpeadas por la tormenta.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia arancel global de 10% adicional a los existentes, tras fallo de la Corte

Fue hoy por la mañana que habían sido cancelados 5 mil 500 vuelos con origen o destino en Estados Unidos y cientos presentaban demoras.

De acuerdo a información que ha trascendido, de Nueva York, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia concentraban el lunes las cifras más altas de cancelaciones, seguidos por aeropuertos en Boston, Newark, Nueva Jersey, Filadelfia y Washington, D.C.

Asimismo más de 4 mil vuelos en Estados Unidos ya habían sido cancelados el domingo.

Ante la situación, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) instó a los viajeros a monitorear las actualizaciones y consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.

Más allá del tráfico aéreo, millones de personas permanecen en casa bajo prohibiciones de circulación por carretera en medio de advertencias de ventisca.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Nieve
Economía

Localizaciones


Estados Unidos

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica
true

Fue Trump quien acabó con ‘El Mencho’
La historia de Nahomi Martínez, elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida durante el operativo contra “El Mencho”, refleja el costo humano de la violencia en México.

Ella es Nahomi Martínez... la joven heroína de la Guardia Nacional que murió en el operativo contra “El Mencho”
Maria Julissa, influencer de 25 años de Hermosillo, Sonora; en redes sociales, publicaciones afirmaban —sin pruebas oficiales, ni declaraciones de las autoridades— que estaba vinculada con la captura de ‘El Mencho’.

En redes, vinculan a María Julissa con ‘El Mencho’; influencer lo niega: ‘jamás me metería’
La Consar detalla opciones por teléfono, internet y app para localizar tu Afore y consultar tu cuenta individual de ahorro para el retiro.

¿No sabes en qué Afore estás? Así puedes ubicar tu cuenta de ahorro para el retiro
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío y Frente Frío 37 azotarán con heladas de -5 grados, lluvias y evento Norte en estos estados
La vida y tragedia de Rui Torres, conductor de Art Attack Latinoamérica, continúa marcando a una generación tras su fallecimiento en 2008

A 18 años de su muerte... La triste historia de Rui Torres, presentador de Art Attack
Autoridades recomendaron cancelar eventos públicos tras bloqueos e incendios registrados en Guadalajara.

CMLL cancela función en Guadalajara y AAA limita shows tras violencia por muerte de ‘El Mencho’