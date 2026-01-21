Traicionados, así se sienten los veteranos daneses que pelearon con EU por las amenazas de Trump a Groenlandia

COPENHAGUE- Hace más de 15 años, el comandante de pelotón danés Martin Tamm Andersen lideraba a sus compatriotas y a marines de Estados Unidos a través del calor y la arena del sur de Afganistán tras un ataque talibán. Mientras el vehículo de Andersen se movía al final de la columna, todo era normal, hasta que en un instante el mundo se tornó color arena. Su cuerpo tembló violentamente. “No tenía idea de lo que estaba pasando”, recordó. Pasó sus manos por sus brazos y piernas para asegurarse de que aún estaban allí. TE PUEDE INTERESAR: Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa Cuando el polvo se asentó, vio a uno de sus soldados sangrando profusamente de la cara. Otro había sido lanzado desde la torreta y yacía en el suelo, gimiendo de dolor, con la espalda fracturada en dos. La explosión había destrozado el vehículo. Andersen pidió ayuda a los marines estadounidenses, quienes detuvieron un tiroteo con talibanes, regresaron para asegurar el lugar, atendieron a los heridos y ayudaron a prepararlos para la evacuación. En ese momento, las tropas estadounidenses y danesas eran camaradas en armas que arriesgaban sus vidas unos por otros en una causa común. Andersen apenas puede creer lo que ha sucedido con la alianza entre Estados Unidos y Dinamarca hoy en día, mientras el presidente Donald Trump intensifica sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, un territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca. Trump repite que Estados Unidos debe tomar el control de la isla estratégicamente ubicada y rica en minerales, y considera la fuerza como una forma de lograrlo. “Cuando Estados Unidos nos necesitó después del 11 de septiembre, estuvimos allí”, dijo el veterano de 46 años en una entrevista con The Associated Press.

“Como veterano y como danés, sabes, te sientes triste y muy sorprendido de que Estados Unidos quiera apoderarse de parte del Reino de Dinamarca”, expresó. “Es una traición a la lealtad de nuestra nación hacia Estados Unidos y hacia nuestra alianza común, la OTAN”. Habló desde el Museo de la Guerra Danés en Copenhague, donde se exhibe su vehículo blindado de transporte de personal que golpeó el artefacto explosivo improvisado en 2010 en la provincia de Helmand. Antes de su despliegue en Afganistán, Andersen también estuvo en Irak. Buenos amigos murieron y resultaron heridos en ambas guerras. Creía que su servicio en las guerras de Estados Unidos servía a la causa de la libertad y la democracia. “SE SIENTE SURREALISTA” A medida que Estados Unidos intensifica sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, ese shock inicial sentido por muchos en toda Europa ha evolucionado hacia un profundo sentido de tristeza, traición y miedo sobre lo que tal movimiento podría significar para la seguridad de Europa en un momento de agresión rusa. La primera ministra de Dinamarca ha dicho que significaría el fin de la OTAN. TE PUEDE INTERESAR: Trump tiene una salida simple en Groenlandia, pero no parece quererla Para los veteranos daneses, se siente profundamente personal. Miembro de la OTAN desde 1949, Dinamarca ha sido un aliado inquebrantable de Estados Unidos. Cuarenta y cuatro soldados daneses murieron en Afganistán, la tasa de mortalidad per cápita más alta entre las fuerzas de la coalición. Ocho más murieron en Irak. “Se siente surrealista. Se siente como si fuera una mala broma de alguna manera”, dijo Andersen. “Quiero decir, realmente no puedes comprender que esto es algo que se está diciendo en voz alta. Simplemente parece demasiado loco”. GUARDANDO UNA MEDALLA Y UNA BANDERA DE EU Søren Knudsen, un veterano danés que sirvió dos veces en Afganistán, estaba viendo televisión el año pasado cuando escuchó al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, decir en Fox News que Dinamarca “no estaba siendo un buen aliado”. Vance estaba argumentando que Estados Unidos necesitaba tomar más “interés territorial” en Groenlandia por el bien de la seguridad de Estados Unidos, y acusaba a Dinamarca de “no hacer su trabajo”. No podía creerlo. En su casa en Copenhague, Knudsen, de 65 años, guarda una foto donde sale flanqueado por niños en la ciudad afgana de Qalat. La misión, como Knudsen la entendía en ese momento, era ayudar a los estadounidenses a salvaguardar el futuro de la juventud de Afganistán. Al final de su segunda gira, sus colegas de Estados Unidos le dieron una bandera estadounidense como regalo de despedida. Durante años exhibió con orgullo la bandera enmarcada y una Estrella de Bronce de Estados Unidos que honraba su servicio en Afganistán junto a otras medallas de su servicio militar. Retiró la medalla y la bandera con angustia y las guardó. Le dijo a su esposa que las sacará nuevamente hasta que se restablezca la alianza entre Estados Unidos y Dinamarca.