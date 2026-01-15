Tras amenazar a Irán, presuntamente, Estados Unidos previene 800 ejecuciones a civiles por protestas

Mientras la tensión en Irán incrementa por las protestas civiles, los Estados Unidos aseguró que su presencia política, supuestamente, ya previno a las autoridades iraníes de cometer ejecuciones públicas.

Según informó la vocera de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, después de la amenaza del presidente Trump al gobierno de Teherán, 800 ejecuciones, previstas para el 14 de enero, se detuvieron.

‘El presidente y su equipo han comunicado al régimen iraní que, si continúan las matanzas, habrá graves consecuencias. El presidente recibió un mensaje (...) de que las matanzas y las ejecuciones cesarán. El presidente entiende hoy que se suspendieron 800 ejecuciones programadas para ayer’ aseveró Leavitt.

Durante la conferencia de prensa, Leavitt afirmó que la administración de Trump tienen en monitoreo constante la evolución de los conflictos civiles en Irán y que ‘todas las opciones siguen en la mesa’ en referencia a posibles acciones de intervencionismo estadounidense contra el gobierno iraní.

Para la Fox News, y en paralelo con la cuenta de Truth Social de Donald Trump, se informó sobre la suspensión de la ejecución de Erfan Soltani, de 26 años, quien había sido detenido durante las protestas antigubernamentales de Irán. Por dicho caso, el presidente Trump se atribuyó la victoria de haber prevenido tal ejecución pública.

Para hoy jueves, 15 de enero, se cumplen 19 días de protestas antigubernamentales en Teherán, Irán, a causa del deterioro de la economía y de la represión por las autoridades, enfatizada el 8 enero, lo cual provocó una significativa, pero aún incierta, cantidad de muertes civiles.