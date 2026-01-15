Tras amenazar a Irán, presuntamente, Estados Unidos previene 800 ejecuciones a civiles por protestas

Internacional
/ 15 enero 2026
    Tras amenazar a Irán, presuntamente, Estados Unidos previene 800 ejecuciones a civiles por protestas
    Tras amenazar a Irán, presuntamente, Estados Unidos previene 800 ejecuciones a civiles por protestas FOTO: VANGUARDIA

Las protestas antigubernamentales en Irán iniciaron el 28 de diciembre y han continuado, tras conflictos y actos de represión por parte de las autoridades

Mientras la tensión en Irán incrementa por las protestas civiles, los Estados Unidos aseguró que su presencia política, supuestamente, ya previno a las autoridades iraníes de cometer ejecuciones públicas.

Según informó la vocera de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, después de la amenaza del presidente Trump al gobierno de Teherán, 800 ejecuciones, previstas para el 14 de enero, se detuvieron.

El presidente y su equipo han comunicado al régimen iraní que, si continúan las matanzas, habrá graves consecuencias. El presidente recibió un mensaje (...) de que las matanzas y las ejecuciones cesarán. El presidente entiende hoy que se suspendieron 800 ejecuciones programadas para ayer’ aseveró Leavitt.

TE PUEDE INTERESAR: Prepara el Consejo de Seguridad Nacional de Trump opciones militares en Irán

Durante la conferencia de prensa, Leavitt afirmó que la administración de Trump tienen en monitoreo constante la evolución de los conflictos civiles en Irán y que ‘todas las opciones siguen en la mesa’ en referencia a posibles acciones de intervencionismo estadounidense contra el gobierno iraní.

Para la Fox News, y en paralelo con la cuenta de Truth Social de Donald Trump, se informó sobre la suspensión de la ejecución de Erfan Soltani, de 26 años, quien había sido detenido durante las protestas antigubernamentales de Irán. Por dicho caso, el presidente Trump se atribuyó la victoria de haber prevenido tal ejecución pública.

TE PUEDE INTERESAR: Amenaza Irán con llevar acabo juicios rápidos y ejecuciones contra los detenidos en las protestas

Para hoy jueves, 15 de enero, se cumplen 19 días de protestas antigubernamentales en Teherán, Irán, a causa del deterioro de la economía y de la represión por las autoridades, enfatizada el 8 enero, lo cual provocó una significativa, pero aún incierta, cantidad de muertes civiles.

Temas


Amenazas
Muertes
política

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
La negociación trumpista

La negociación trumpista
true

Una caja llena de joyas
Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, señalado como líder de una célula delictiva ligada al Cártel de Sinaloa y requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

Detienen en Sinaloa a ‘El Cubano’, presunto líder de célula afín al Cártel de Sinaloa y requerido por el FBI
Proceso. La Fiscalía analiza las acusaciones contra el cantante tras una investigación periodística internacional.

¡Va en serio! Ya denunciaron dos mujeres a Julio Iglesias ante la fiscalía de España por abuso
La CURP biométrica comenzará a ser solicitada por dependencias y empresas en 2026. El Gobierno de México ya publicó los requisitos, el proceso para agendar cita y los pasos del trámite presencial para obtener este nuevo documento de identidad.

CURP biométrica en 2026... Así puedes sacar tu cita para tramitarla; requisitos y documentos necesarios
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar 2026... ¿Qué adultos mayores reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 15 al 28 de enero?
Futuro. Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo confirman nueva música tras meses de especulación entre sus fans.

¡Se acabó el misterio! YG confirma nuevo miniálbum de BLACKPINK que saldrá en febrero