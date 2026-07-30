Tras caida de un misil ruso en polonia, Mark Rutte asevera que es una consecuencia peligrosa de la guerra en Ucrania

En un mensaje en sus redes sociales, Rutte dijo que tras detectar la presencia del misil, la OTAN y Polonia activaron sus defensas aéreas y terrestres. “Continuaremos reforzando nuestra preparación para defendernos de cualquier amenaza, incluidos los ataques con misiles”, señaló el secretario general.

BRUSELAS- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó este jueves con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, después de que un misil ruso violase su espacio aéreo y dejase un cráter de 10 metros de diámetro, y aseguró que “este incidente es otro acto temerario de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania”.

Según dijo a EFE el coronel Martin O’Donnell, portavoz del Cuartel General Militar Aliado, desplegaron dos cazas polacos F-16, un avión polaco Saab 340 de alerta temprana, un helicóptero polaco Mi-24 y un avión cisterna Airbus A330 de la Flota Multinacional de Transporte y Reabastecimiento en Vuelo de la Alianza Atlántica.

El portavoz evitó dar más detalles porque el suceso aún se está investigando.

Durante el ataque que Rusia lanzó esta noche contra Ucrania, con unos 70 misiles y 280 drones, un objeto se estrelló este jueves en la localidad polaca de Tarnawa-Kolonia, cerca de Lublín (este), donde dejó un cráter de unos diez metros de diámetro y fragmentos dispersos a dos kilómetros de la población más cercana, según las autoridades polacas.

Rutte condenó los «ataques mortales» de Rusia contra Ucrania y reiteró que la OTAN “sigue proporcionando apoyo esencial” a Kiev para que se pueda defender.

“Nuestro compromiso es inquebrantable”, añadió.

Tras el incidente, Tusk, suspendió su agenda para desplazarse hasta el lugar y en una rueda de prensa aseguró que además de lo que llamó “probable” misil ruso, otro objeto violó el espacio aéreo polaco.

“De uno tenemos evidencias, porque tenemos sus rastros aquí, y el otro estuvo cerca de la frontera polaca, aunque fue una señal muy breve, por lo que no tuvo consecuencias”, añadió el mandatario.

Este suceso recuerda al grave incidente del año pasado en el que se registraron incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

En aquel episodio, al menos 23 aparatos cruzaron la frontera, lo que obligó a activar cazas aliados y a cerrar temporalmente aeropuertos estratégicos como el de Varsovia-Chopin, ante lo que se consideró una agresión directa a la soberanía de la OTAN.