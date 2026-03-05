Tras cinco años de suspensión, American Airlines reanudará vuelos directos EEUU-Venezuela

WASHINGTON.- Luego de que permanecieran suspendidos los vuelos desde el 2019, American Airlines fue autorizada por el Gobierno de EU para reiniciar los vuelos directos entre este país y Venezuela.

Según el Departamento de Transporte (DOT) estadounidense con el reinicio de las correspondencias entre Miami con Caracas y Maracaibo, American se convertirá en la primera aerolínea de Estados Unidos en regresar a los aeropuertos venezolanos en casi siete años.

En ese sentido se concedió a Envoy Air, subsidiaria de American Airlines, una exención por dos años que abracará del 4 de marzo de 2026 al 4 de marzo de 2028 para prestar transporte aéreo regular de pasajeros, carga y correo.

La decisión fue impulsada tras un pedido del presidente estadounidense Donald Trump al secretario de Transporte, Sean Duffy, durante una conversación con la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez. En esa ocasión, Trump solicitó revertir la orden que desde 2019 bloqueaba los vuelos comerciales entre ambos países.

La compañía recordó entonces que, hasta la interrupción de 2019, era desde 1987 la mayor aerolínea estadounidense que volaba a y desde Venezuela.

Asimismo aseveró que los vuelos no afrontarán “problemas energéticos o ambientales”, y anticipó que no habrá dificultad en obtener combustible para sus servicios Miami-Caracas y Miami-Maracaibo.

Tras la autorización el reinicio de vuelos desde Florida, aún sin fecha, volverán a conectar el país suramericano con Miami, hogar de la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos.

Fuentes del sector aeronáutico confirmaron que la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos realizó una inspección en Caracas la semana pasada para evaluar y verificar los procedimientos de seguridad en el aeropuerto, un paso necesario para reiniciar las operaciones.

No obstante, a pesar del restablecimiento de los vuelos, el Departamento de Estado mantiene a Venezuela en su lista de países “a los que no se recomienda viajar” para ciudadanos estadounidenses, debido a preocupaciones sobre la seguridad y la inestabilidad regional.