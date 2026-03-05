Tras cinco años de suspensión, American Airlines reanudará vuelos directos EEUU-Venezuela

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 5 marzo 2026
    Tras cinco años de suspensión, American Airlines reanudará vuelos directos EEUU-Venezuela
    La empresa aérea anunció a fines de enero su intención de pedir autorización a la Administración del presidente, Donald Trump para retomar su servicio a Venezuela. ESPECIAL.

Ambos países han estrechado su relación desde la captura del ahora depuesto expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero

WASHINGTON.- Luego de que permanecieran suspendidos los vuelos desde el 2019, American Airlines fue autorizada por el Gobierno de EU para reiniciar los vuelos directos entre este país y Venezuela.

Según el Departamento de Transporte (DOT) estadounidense con el reinicio de las correspondencias entre Miami con Caracas y Maracaibo, American se convertirá en la primera aerolínea de Estados Unidos en regresar a los aeropuertos venezolanos en casi siete años.

TE PUEDE INTERESAR: China, Brasil, Turquía y todos los países que condenan la guerra de EU e Israel contra Irán

En ese sentido se concedió a Envoy Air, subsidiaria de American Airlines, una exención por dos años que abracará del 4 de marzo de 2026 al 4 de marzo de 2028 para prestar transporte aéreo regular de pasajeros, carga y correo.

La decisión fue impulsada tras un pedido del presidente estadounidense Donald Trump al secretario de Transporte, Sean Duffy, durante una conversación con la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez. En esa ocasión, Trump solicitó revertir la orden que desde 2019 bloqueaba los vuelos comerciales entre ambos países.

La compañía recordó entonces que, hasta la interrupción de 2019, era desde 1987 la mayor aerolínea estadounidense que volaba a y desde Venezuela.

Asimismo aseveró que los vuelos no afrontarán “problemas energéticos o ambientales”, y anticipó que no habrá dificultad en obtener combustible para sus servicios Miami-Caracas y Miami-Maracaibo.

Tras la autorización el reinicio de vuelos desde Florida, aún sin fecha, volverán a conectar el país suramericano con Miami, hogar de la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos.

Fuentes del sector aeronáutico confirmaron que la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos realizó una inspección en Caracas la semana pasada para evaluar y verificar los procedimientos de seguridad en el aeropuerto, un paso necesario para reiniciar las operaciones.

No obstante, a pesar del restablecimiento de los vuelos, el Departamento de Estado mantiene a Venezuela en su lista de países “a los que no se recomienda viajar” para ciudadanos estadounidenses, debido a preocupaciones sobre la seguridad y la inestabilidad regional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política
Vuelos
Economía

Localizaciones


Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Organizaciones


American Airlines

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Huachicol fiscal: La cabeza del almirante Ojeda
Identifican restos de dos de los mineros secuestrados en enero en Concordia; los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

Identifican restos de dos mineros secuestrados en Concordia; suman siete víctimas en fosas clandestinas
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos
Mujeres saldrán a marchar el 8 de marzo, en conmemoración para el Día Internacional de las Mujeres.

Marcha del 8M: Consignas feministas para gritar y para escribir en tu cartel
La cantante Britney Spears fue arrestada en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, según reportes policiales.

‘Usted no aprende verdad’... Arrestan a Britney Spears por conducir ebria en California
Claudia Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para jóvenes que podrán ganar un boleto al partido inaugural del Mundial FIFA 2026.

Mundial FIFA 2026... Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para ganar su boleto; mujeres de entre 16 y 25 años las participantes