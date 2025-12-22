Tras explosión de un coche bomba fallece un general ruso en Moscú

MOSCÚ- Un coche bomba mató a un general ruso el lunes, el tercer asesinato de un mando militar en un año. Los investigadores dijeron que Ucrania podría estar detrás del ataque. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, falleció a causa de sus heridas, indicó la portavoz oficial del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko. TE PUEDE INTERESAR: Sospechan servicios de inteligencia de la OTAN que Rusia desarrolla un arma contra satélites Starlink ”Los investigadores están siguiendo numerosas líneas de investigación respecto al asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos”, afirmó Petrenko. Desde que Moscú envió tropas a Ucrania hace casi cuatro años, las autoridades rusas han culpado a Kiev de varios asesinatos de oficiales militares y personas destacadas en Rusia. Ucrania se ha atribuido la responsabilidad de algunos de ellos. Aún no había hecho comentarios sobre la muerte del lunes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente Vladímir Putin, fue informado de inmediato sobre el asesinato de Sarvarov, quien luchó en Chechenia y participó en la campaña militar de Moscú en Siria. Rusia culpa a Ucrania de más posibles asesinatos Hace poco más de un año, el 17 de diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, fue asesinado por una bomba escondida en una patineta eléctrica delante de su edificio de apartamentos. El asistente de Kirillov también murió. El servicio de seguridad de Ucrania se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Un hombre uzbeko fue arrestado rápidamente y acusado de matar a Kirillov en nombre del servicio de seguridad ucraniano. Putin describió el asesinato de Kirillov como un "grave error" por parte de las agencias de seguridad de Rusia, señalando que deberían aprender de ello y mejorar su eficiencia. En abril, otro mando militar ruso, el teniente general Yaroslav Moskalik, subdirector del departamento operativo principal del Estado Mayor, fue asesinado por un artefacto explosivo colocado en su auto estacionado cerca de su edificio de apartamentos a las afueras de Moscú. Un sospechoso fue arrestado rápidamente. Días después del asesinato de Moskalik, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que recibió un informe del jefe de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania sobre la "liquidación" de altos mandos militares rusos, añadiendo que "la justicia inevitablemente llega", aunque no mencionó el nombre de Moskalik. Ucrania, que está superada en número y tamaño por el ejército ruso, ha intentado con frecuencia cambiar el curso del conflicto atacando de maneras inesperadas. En agosto del año pasado, las fuerzas ucranianas realizaron una incursión sorpresa en la región rusa de Kursk, incluso mientras luchaban por frenar las ofensivas rusas en muchas partes del frente. Las tropas rusas finalmente los expulsaron, pero la incursión distrajo los recursos militares rusos de otras áreas y elevó la moral ucraniana. Ucrania también ha lanzado repetidos ataques contra la marina rusa en el mar Negro con drones marítimos y misiles, obligándola a reubicar sus buques de guerra y limitar la escala de sus operaciones. Y en junio, enjambres de drones lanzados desde camiones atacaron bases de bombarderos en toda Rusia. Ucrania dijo que más de 40 bombarderos de largo alcance fueron dañados o destruidos, aunque Moscú dijo que solo varios aviones fueron alcanzados. Mientras tanto, funcionarios occidentales acusan a Rusia de llevar a cabo una campaña lejos del campo de batalla, acusándola de orquestar docenas de incidentes de interrupción y sabotaje en toda Europa como parte de un esfuerzo por minar el apoyo a Ucrania. Moscú ha negado las acusaciones.