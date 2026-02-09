Tras presentar una demanda contra los aranceles en EU, BYD pide que se le reembolse lo que ha pagado

Las filiales de BYD presentaron la demanda a finales de enero ante el Tribunal de Comercio Internacional de EU, donde se señala que Washington carece de autoridad para imponer aranceles bajo el Acta de Poderes Económicos para Emergencia Internacional (IEEPA).

Además la demanda va contra el Gobierno estadounidense y también contra altos cargos del Departamento de Seguridad Nacional, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de la Oficina del Representante Comercial y del Departamento del Tesoro.

TE PUEDE INTERESAR: Aumenta la inflación en enero de 2026 a 3.79% a tasa anual; cigarros y refrescos al alza

La ⁠demanda, la primera presentada por un fabricante de automóviles chino por los aranceles estadounidenses, sigue a otras similares presentadas por miles de empresas internacionales con operaciones en Estados Unidos que impugnan el uso ⁠de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer impuestos fronterizos.

Por lo anterior ésta “sienta un precedente” para que otras firmas del país asiático «defiendan sus derechos e intereses legítimos por la vía legal».

Según Sun Xiaohong, jefe del departamento de automóviles de la Cámara China de Comercio para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, las tasas no solo afectan a los fabricantes sino que también suponen un «grave desafío» para la estabilidad de las cadenas globales de suministro.

Se estima que la demanda afrontará “dificultades” y su resultado es “incierto”, aunque también considera que se traducirá en una “considerable” guía para otras empresas chinas que busquen iniciar procesos legales similares.

La fabricante chino dijo en la demanda que tenía que ⁠presentar una denuncia independiente para proteger su derecho a que se le reembolsaran los aranceles que ya había pagado.

y aunque no vende autos en Estados Unidos, su negocio incluye autobuses y vehículos comerciales, baterías, sistemas de almacenamiento de energía y paneles solares.