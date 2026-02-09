Tras presentar una demanda contra los aranceles en EU, BYD pide que se le reembolse lo que ha pagado

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 9 febrero 2026
    Tras presentar una demanda contra los aranceles en EU, BYD pide que se le reembolse lo que ha pagado
    Se reclama que las órdenes que resultaron en la aplicación de gravámenes sean declaradas inválidas, así como la devolución de las tasas recaudadas con intereses. FOTO: ESPECIAL.

Se trata de la primera ocasión en que una automotriz china recurre de manera directa y activa los aranceles estadounidenses

Las filiales de BYD presentaron la demanda a finales de enero ante el Tribunal de Comercio Internacional de EU, donde se señala que Washington carece de autoridad para imponer aranceles bajo el Acta de Poderes Económicos para Emergencia Internacional (IEEPA).

Además la demanda va contra el Gobierno estadounidense y también contra altos cargos del Departamento de Seguridad Nacional, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de la Oficina del Representante Comercial y del Departamento del Tesoro.

TE PUEDE INTERESAR: Aumenta la inflación en enero de 2026 a 3.79% a tasa anual; cigarros y refrescos al alza

La ⁠demanda, la primera presentada por un fabricante de automóviles chino por los aranceles estadounidenses, sigue a otras similares presentadas por miles de empresas internacionales con operaciones en Estados Unidos que impugnan el uso ⁠de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer impuestos fronterizos.

Por lo anterior ésta “sienta un precedente” para que otras firmas del país asiático «defiendan sus derechos e intereses legítimos por la vía legal».

Según Sun Xiaohong, jefe del departamento de automóviles de la Cámara China de Comercio para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, las tasas no solo afectan a los fabricantes sino que también suponen un «grave desafío» para la estabilidad de las cadenas globales de suministro.

Se estima que la demanda afrontará “dificultades” y su resultado es “incierto”, aunque también considera que se traducirá en una “considerable” guía para otras empresas chinas que busquen iniciar procesos legales similares.

La fabricante chino dijo en la demanda que tenía que ⁠presentar una denuncia independiente para proteger su derecho a que se le reembolsaran los aranceles que ya había pagado.

y aunque no vende autos en Estados Unidos, su negocio incluye autobuses y vehículos comerciales, baterías, sistemas de almacenamiento de energía y paneles solares.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Aranceles

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas.

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Suprema Corte

Suprema Corte
true

De todo, como en botica
La Fiscalía de Nuevo León confirmó la identidad de Britany Nahomi, de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en un predio de Monterrey; un adolescente fue detenido como sospechoso.

Confirma Fiscalía que cuerpo hallado en terreno baldío sí es de Britany, joven de 15 años desaparecida, en NL
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.

Febrero Loco en México... Caerá aguanieve, fuertes lluvias, heladas de -5 grados y calor de hasta 40 en estos estados
En medio de casos recientes de sarampión en México, expertos alertan sobre sus riesgos y la importancia de la vacunación.

¿Qué es la peligrosa amnesia inmunológica?... la pueden padecer los portadores del Sarampión
De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl

De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl
La afición albiverde espera que las decisiones anunciadas se reflejen en un mejor desempeño en la Liga MX.

Santos Laguna admite deuda deportiva y anuncia un proceso de reconstrucción