Aumenta la inflación en enero de 2026 a 3.79% a tasa anual; cigarros y refrescos al alza

El INPC registró un aumentó del 0.38 por ciento con respecto al mes anterior (diciembre de 2025), alcanzando un nivel de 143.588 puntos porcentuales, por lo que la inflación general anual se ubicó en 3.79 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.29 por ciento y la anual de 3.59 por ciento, aumentando 0.2 puntos porcentuales en enero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Prevén caída de hasta un 6% del valor de la producción de autopartes de México

“El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo”, puntualiza el Inegi.

INFLACIÓN SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más cambiantes o que no responden a condiciones de mercado— aumentó 0.60 por ciento a tasa mensual. Las mercancías crecieron 0.92 por ciento y los servicios 0.30 por ciento en sus precios.

Por otro lado, la inflación no subyacente —que incluye productos agropecuarios, energéticos y “tarifas autorizadas por el gobierno”— presentó una disminución del 0.36 por ciento a nivel quincenal. Los productos agropecuarios cayeron 0.86 por ciento.

INPC PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA EN EL INPC

Los cigarrillos (14.51 por ciento), refrescos envasados (5.53), así como loncherías, fondas, torterías y taquerías (1.18) presentaron mayores incrementos en sus precios, en términos mensuales.

En contraste, el transporte aéreo (-36.64 por ciento), el huevo (-6.31) y el gas doméstico LP (-2.75 por ciento) disminuyeron sus precios en enero 2026 con respecto a diciembre de 2025.