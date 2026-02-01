Tras recibir críticas, la francesa Capgemini vende una filial que trabajaba con ICE

Internacional
/ 1 febrero 2026
    Tras recibir críticas, la francesa Capgemini vende una filial que trabajaba con ICE
    Alrededor de ocho personas han muerto luego de ser detenidos por agentes federales de ICE, situación que ha movilizado las protestas de los ciudadanos. FOTO: AP.

La empresa incidió en que esta filial representa tan solo un 0.4% de la facturación total del grupo y menos de un 2% de la de su actividad en Estados Unidos

PARÍS.- La empresa de consultoría tecnológica Capgemini pondrá en venta su filial Capgemini Government Solutions, tras haber recibido duras críticas debido a que esa compañía trabaja con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) estadounidense.

El proceso “será iniciado inmediatamente”, detalló la corporación en un comunicado divulgado el domingo por la prensa francesa.

TE PUEDE INTERESAR: ICE ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos e hijo del ‘Chapo’ Guzmán

Las críticas a Capgemini en Francia surgieron a raíz de la indignación por la actuación de ICE en el estado de Minnesota, gobernado por los demócratas.

Allí el Gobierno de Trump lanzó el pasado diciembre la llamada operación ‘Metro Surge’, un conjunto de operativos para arrestar a inmigrantes indocumentados.

La filial de Capgemini, según datos revelados en Francia por la asociación Observatorio de las multinacionales, proporcionó en particular a ICE una herramienta para identificar y localizar a personas extranjeras.

Las agresivas actuaciones de ICE en Minnesota han sido rechazadas por las autoridades locales y por miles de manifestantes, que han protestado durante las últimas semanas para exigir su salida del estado.

Durante las protestas, agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes, Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años y nacionalidad estadounidense, lo que ha generado indignación en todo el país y también fuera de las fronteras estadounidenses.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

