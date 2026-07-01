Tras sismos en Venezuela, el problema más urgente son infecciones por heridas, dicen médicos

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    Tras sismos en Venezuela, el problema más urgente son infecciones por heridas, dicen médicos
    Las personas que perdieron sus hogares en los dos terremotos consecutivos acampan en La Guaira, Venezuela, el lunes 29 de junio de 2026. AP/Fernando Vergara

Miles de venezolanos desplazados duermen en refugios abarrotados o a la intemperie, sin acceso a agua potable, en medio de pésimas condiciones sanitarias tras los terremotos del 24 de junio

CARACAS- Una semana después de los históricos terremotos gemelos en Venezuela, los médicos dicen que los mayores peligros que enfrentan ahora los sobrevivientes son las heridas sin tratar y las enfermedades infecciosas.

Miles de venezolanos desplazados duermen en refugios abarrotados o a la intemperie, sin acceso a agua potable, en medio de pésimas condiciones sanitarias tras los terremotos del 24 de junio. Trabajadores humanitarios señalaron que las consecuencias se han convertido en una gran crisis médica que, a menos que se controle con rapidez, cobrará más vidas en los próximos días y semanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/venezuela-eleva-a-mil-942-los-muertos-por-terremotos-rescatan-a-nino-tras-seis-dias-bajo-los-escombros-NK21818566

“Ahorita es realmente el tema que vemos ya prácticamente en puerta es las infecciones que puedan traer consigo los pacientes que más tiempo tienen expuestos a a al vamos a decir el desastre”, declaró Eugenio Cova, jefe de la unidad de traumatología del Hospital del Oeste Dr. José Gregor Hernández en Caracas, la capital.

El hospital ha atendido a decenas de personas con lesiones graves desde el terremoto, pese a la escasez de equipo médico crucial. Cova explicó que el hospital público, cuyas partes ahora son inaccesibles por posibles daños del sismo, carece de tornillos y placas necesarios para cirugías ortopédicas y de gasas medicadas para prevenir infecciones. Según el gobierno, los terremotos dañaron o comprometieron de algún modo 38 hospitales en todo el país.

“Ya pasamos el período de los traumas complejos, que van a seguir llegando, pero ahora vienen complicados con infecciones”, añadió Cova.

$!Las personas que perdieron sus hogares en los dos terremotos consecutivos acampan en La Guaira, Venezuela, el lunes 29 de junio de 2026.
Las personas que perdieron sus hogares en los dos terremotos consecutivos acampan en La Guaira, Venezuela, el lunes 29 de junio de 2026. AP/Fernando Vergara

Mientras se agota el tiempo para hallar sobrevivientes atrapados bajo los escombros, equipos especializados de más de dos docenas de países continuaron el miércoles con las operaciones de rescate. Contra todo pronóstico, la ventana de supervivencia cuando se está atrapado bajo los escombros suele ser de 48 a 72 horas, los equipos siguen encontrando a un pequeño número de sobrevivientes, incluido un niño pequeño que había estado atrapado durante seis días el martes.

Estados Unidos, que tomó el control de la industria petrolera de Venezuela tras capturar en enero al entonces presidente Nicolás Maduro, ha incrementado su asistencia en los últimos días, con 900 efectivos militares que actualmente apoyan las labores de socorro y rescate hasta el miércoles, dijo a The Associated Press Steven McCloud, portavoz del Comando Sur de Estados Unidos. Además, se desplegó a otras 100 personas del Departamento de Estado para ayudar con el trabajo de asistencia sobre el terreno, indicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/de-la-deportacion-a-la-tragedia-el-sismo-en-venezuela-sepulta-a-decenas-de-migrantes-recien-llegados-de-eu-BJ21821462

Las autoridades venezolanas han contabilizado más de 1,900 muertes por los terremotos hasta el martes, una cifra que aumenta a diario. Muchos miles más siguen desaparecidos, lo que añade incertidumbre al saldo total de los temblores y deja a las familias en un limbo angustiante mientras esperan durante días junto a edificios colapsados, con la esperanza de que aparezcan los cuerpos de sus seres queridos.

Una base de datos digital no gubernamental donde las familias pueden registrar a sus seres queridos desaparecidos mostraba que más de 40,600 personas seguían sin ser localizadas hasta el miércoles.

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