Tras su paso, los huracanes incrementan la mortalidad durante años, según un estudio

LONDRES- Esta nueva investigación realizada por la Universidad de Berkeley y la Universidad de Stanford , descubrió que la demasía en cuanto a la mortalidad de las personas puede mantenerse durante alrededor de 15 años en las zonas que son afectadas por estos implacables fenómenos meteorológicos, que se presentan en forma ya sea de huracanes o tormentas tropicales.

De acuerdo al estudio titulado, “Mortality caused by tropical cyclones in the United States”, los desastres naturales suelen desencadenar “complejas cadenas de eventos dentro de las sociedades humanas”. Como consecuencia, las pérdidas de vida así como los daños “inmediatos se observan directamente después de un desastre y se estudian ampliamente, pero los resultados posteriores demorados, causados indirectamente por el desastre, son difíciles de rastrear hasta el evento inicial”, detalla Nature.

Si bien, los ciclones tropicales, es decir, tanto los huracanes como tormentas tropicales, ocurren en todo el mundo y suelen provocar “impactos económicos duraderos”, su impacto en la salud continúa siendo desconocido, precisan los autores del estudio.

Para llevar acabo esta investigación, los principales autores del estudio, Rachel Young de la Universidad de Berkeley y Solomon Hsiang de Stanford, llevaron acabo un análisis “a gran escala de los efectos a largo plazo de los ciclones tropicales en la mortalidad humana en los Estados Unidos continentales (CONUS, por sus siglas en inglés)” tras su impacto que tuvieron 501 ciclones tropicales (TCs, en inglés) en ciudades del país entre 1930 y 2015. Logrando observar un incremento cuanto al número de personas fallecidas y que “persiste durante 15 años después de cada evento geofísico”.