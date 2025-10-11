Tratará Joe Biden su cáncer con radioterapia

Internacional
/ 11 octubre 2025
    Tratará Joe Biden su cáncer con radioterapia
    El tratamiento de radioterapia durará cinco semanas y se combinará con un tratamiento hormonal. FOTO: AP

Un portavoz del exmandatario estadounidense dijo a la cadena NBC que el tratamiento forma parte del plan de cuidados por el cáncer de próstata que lo aqueja

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se someterá a radioterapia en una “siguiente fase” de su tratamiento por cáncer, según informó este sábado el portal NBC.

Un portavoz del exmandatario informó a la cadena que la radioterapia formará parte de un “plan de cuidados” contra el agresivo cáncer de próstata, con metástasis en los huesos, cuyo diagnostico fue hecho público el pasado mes de mayo.

TE PUEDE INTERESAR: Pese a cierre de gobierno, dice Donald Trump que hay fondos para pagar a las tropas militares

El tratamiento de radiación durará cinco semanas y se combinará con un tratamiento hormonal, detalló el portavoz.

A principios de septiembre, se conoció que Biden, de 82 años, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel.

Biden dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato, hubo cuestionamientos sobre su aptitud para continuar en la posición debido a su edad y su salud.

El expresidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump.

A inicios de 2024, el médico personal de Biden lo declaró apto para continuar en la posición tras un examen físico.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa, tras la que el entonces médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional.

Temas


Salud

Personajes


Joe Biden

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

