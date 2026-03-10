Tres hermanos, famosos agentes inmobiliarios, son declarados culpables de tráfico sexual

NUEVA YORK- Los tres hermanos Alexander, dos de ellos conocidos agentes inmobiliarios de lujo en Miami y Nueva York, fueron declarados culpables este lunes de todos los cargos que se les imputaban en un juicio por abuso y tráfico sexual por un tribunal de Estados Unidos.

Un jurado de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, declaró culpables a Tal y Oren Alexander, corredores de bienes inmuebles de alta gama, y Alon Alexander, que no trabajaba en el sector, de todos los delitos sexuales federales que se les imputaban, entre ellos la conspiración para cometer tráfico sexual.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

La decisión del jurado deja abierta la puerta a que se enfrenten a cadena perpetua cuando se dicte la sentencia final el próximo 6 de agosto.

La respuesta del jurado se produce un mes después del inicio del juicio contra los hermanos en los que once mujeres relataron sus testimonios y les acusaron de violación o agresión sexual. Algunas víctimas declararon haber sido drogadas para no poder resistirse a la violación.

Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que esta decisión supone “un paso importante en la lucha contra el tráfico sexual”.