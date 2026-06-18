Tres superpetroleros con bandera saudí navegan por el estrecho de Ormuz tras la firma del acuerdo con Irán

Según un análisis sobre el movimiento de buques, las salidas desde puertos saudíes fueron las más numerosas a través del estrecho en semanas.

Tres superpetroleros con bandera saudí y seis millones de barriles de crudo a bordo navegaron por el estrecho de Ormuz horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto, según mostraron los datos de seguimiento de buques el jueves.

Arabia Saudí ha utilizado principalmente su terminal portuaria de Yanbu, en el Mar Rojo, para exportar petróleo debido al conflicto que comenzó el 28 de febrero y que ha interrumpido la salida de cientos de millones de barriles de petróleo desde los puertos productores del Golfo a través del estrecho de Ormuz.

Arabia Saudí ha utilizado principalmente su terminal portuaria en Yanbu, en el Mar Rojo, para transportar petróleo debido al conflicto que comenzó el 28 de febrero y que ha interrumpido el flujo de cientos de millones de barriles de petróleo desde los puertos de los productores del Golfo a través del Estrecho de Ormuz.

Los barcos transmitieron sus posiciones mientras navegaban por el estrecho, después de semanas de apagar sus transpondedores para ocultar su paso por ese punto estratégico.

Como muestra adicional de que el tráfico de petróleo está volviendo a los niveles anteriores a la guerra, tres buques cisterna de crudo estaban cargando petróleo en las inmediaciones del puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, fuera del estrecho, y dos de ellos ya se dirigían a Europa con cargamentos, según mostraron los datos de seguimiento de buques el jueves.

Fujairah fue una de las terminales atacadas por Irán durante la guerra.

Esto se produce después de que Estados Unidos e Irán publicaran el texto de su acuerdo provisional, firmado el miércoles por el presidente Trump y su homólogo iraní para poner fin a la guerra.

Sin embargo, Trump ha amenazado con reanudar el conflicto y atacar a los funcionarios iraníes si no cumplen su parte del acuerdo.

Estados Unidos permitirá a Irán comenzar a vender petróleo y combustible de inmediato en virtud del acuerdo, según declaró el martes un alto funcionario estadounidense.

Representantes de la industria petrolera han solicitado información clara sobre la seguridad de atravesar el estrecho de Ormuz, donde Irán colocó minas marinas durante el conflicto.

INTERTANKO, que representa a los armadores independientes de buques tanque del mundo, afirmó que es necesario aclarar la seguridad de la navegación y que la remoción de minas debe comenzar “lo antes posible”, y agregó que es necesario publicar las zonas con peligro de minas.

«Los buques deben tener la seguridad de que ya no serán objeto de ataques», afirmó. «Algunos buques, por supuesto, comenzarán a moverse. Eso será natural», añadió Tim Wilkins, director general de INTERTANKO.

La industria petrolera también busca claridad “en torno a las sanciones, la legislación antiterrorista y los pagos de peaje”, dijo Sheila Cameron, directora ejecutiva de la Lloyd’s Market Association.

“El camino hacia la recuperación en el Golfo será largo y complicado”, dijo Cameron, cuyo grupo representa los intereses de todas las empresas aseguradoras en el mercado de seguros Lloyd’s de Londres.

“Pasarán meses antes de que el transporte marítimo internacional vuelva a la normalidad, con los buques en lugares inadecuados y las cadenas de suministro distorsionadas”, añadió.