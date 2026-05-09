Tribunal federal falla contra nuevos aranceles globales que Trump impuso tras revés en Corte Suprema

WASHINGTON (AP) — Un tribunal federal falló el jueves en contra de los nuevos aranceles globales que el presidente estadounidense Donald Trump impuso tras sufrir una dolorosa derrota ante la Corte Suprema. En respuesta a una demanda presentada por pequeñas empresas, un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York determinó que los aranceles globales del 10% eran ilegales. En una decisión de 2-1, el tribunal falló que Trump excedió las facultades arancelarias que otorga el Congreso al presidente al amparo de la ley. Los aranceles son “inválidos” y “no están autorizados por la ley”, escribió la mayoría.

El tercer juez del panel determinó que la ley le concede al presidente un mayor margen de maniobra en materia de aranceles. Si el gobierno apela la decisión del jueves, tal como se prevé, primero deberá recurrir al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal, con sede en Washington, y posteriormente podría llegar hasta la Corte Suprema.

La disputa gira en torno a los aranceles temporales del 10% a nivel mundial que impuso el gobierno de Trump, luego de que en febrero la Corte Suprema invalidó aranceles de dos dígitos aún más amplios que el presidente impuso el año pasado a casi todos los países del planeta. Los nuevos aranceles, invocados al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, iban expirar el 24 de julio. La decisión del tribunal bloqueó directamente el cobro de aranceles a tres de los demandantes: el estado de Washington y dos empresas, la compañía de especias Burlap & Barrel y la de juguetes Basic Fun!. “No está claro” si otras empresas tendrían que seguir pagando los aranceles, señaló Jeffrey Schwab, director de litigios del bufete de abogados sin fines de lucro Liberty Justice Center, que representó a las dos compañías. “Hoy contraatacamos y ganamos, y estamos sumamente emocionados”, declaró a los reporteros Jay Foreman, director general de Basic Fun!. El fallo representa otro revés jurídico para el gobierno de Trump, que ha intentado proteger la economía de Estados Unidos por medio de un muro de impuestos a las importaciones. El año pasado, el mandatario invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), promulgada en 1977, para declarar que el prolongado déficit comercial del país era una emergencia nacional, y que ello justificaba la aplicación de amplios aranceles globales. La Corte Suprema dictaminó el 28 de febrero que la IEEPA no autorizaba los aranceles. La Constitución de Estados Unidos le otorga al Congreso la facultad de establecer impuestos, incluidos los aranceles, aunque los legisladores pueden delegar facultades arancelarias al presidente. Dave Townsend, un abogado de comercio en Dorsey & Whitney, indicó que el fallo abrirá la puerta para que más empresas soliciten que se anulen los aranceles y que se les reembolsen los pagos que hayan hecho. “Probablemente ahora otros importadores pedirán un remedio más amplio que se aplique a más empresas”, dijo Townsend, aunque advirtió que el caso también podría llegar a la Corte Suprema.

Trump ya está tomando medidas para reemplazar los aranceles que la Corte Suprema invalidó en enero. El gobierno está llevando a cabo dos investigaciones que podrían derivar en más aranceles. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos está investigando si 16 socios comerciales del país —incluidos China, la Unión Europea y Japón— están sobreproduciendo bienes, bajando los precios y poniendo a los fabricantes estadounidenses en desventaja. También está investigando si 60 economías —desde la de Nigeria hasta la de Noruega, y que representan el 99% de las importaciones de Estados Unidos— hacen lo suficiente para prohibir el comercio de productos creados mediante trabajos forzados.

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