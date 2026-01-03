Tribunal venezolano elige a Delcy Rodríguez como presidenta interina

El 3 de enero, tras un operativo militar de los Estados Unidos contra las bases del ejército venezolano y la captura al presidente Nicolás Maduro, la posición de mandatario quedó parcialmente vacía.

Aunque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó en su discurso posterior que su gobierno tomaría control provisional de Venezuela, mientras ocurre una transición de poder, el mismo régimen chavista ha respondido.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asuma el cargo de mandataria interina.

‘(Delcy) Rodríguez asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación’ compartió el Tribunal de Venezuela.

Se resaltó que se hizo un fallo a negar, por ahora, nuevas elecciones tras la captura de Maduro.

Los Estados Unidos informó que el Secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene contacto con la vicepresidenta venezolana.

‘Marco (Rubio) está trabajando directamente (con Delcy Rodríguez). Acaba de tener una conversación con ella y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo’ informó Trump.