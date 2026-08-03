Trump advierte a Irán que tiene una ‘última oportunidad’ para firmar un ‘buen’ acuerdo

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que las actuales negociaciones que asegura se están produciendo con Irán son la “última oportunidad” que tiene Teherán para firmar un “buen” acuerdo que ponga fin a la guerra.

Fue el domingo que Donald Trump, anunció que ordenaría a las fuerzas estadounidenses abstenerse de nuevos ataques contra Irán, esto luego de que sus aliados de Oriente Medio acordaran las bases de un acuerdo para poner fin a la guerra.

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“Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento”, dijo Trump.

En conversación con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario insistió en que “si esto no sucede, no habrá más oportunidades”.

Además la mañana del lunes lanzó duras criticas contra las autoridades de la República Islámica debido a que no ha confirmado que mantienen avance en las negociaciones con EU.

Sin embargo, fuentes diplomáticas iraníes desmintieron que mantengan negociaciones con Estados Unidos y advirtieron que, por ahora, solo dialogan con Omán sobre las garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20 % del crudo mundial.

LLAMA HIPÓCRITAS A IRANÍES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el lunes la actitud “hipócrita” de Irán por su negativa a confirmar que se encuentran en negociaciones de paz con Washington.

“¡La actitud del liderazgo iraní es increíblemente hipócrita! Piden una reunión, algunos dirían que ‘suplican’, comienzan las conversaciones y se programan otras para el futuro inmediato; sin embargo, declaran abiertamente y con orgullo que no están negociando nada, que no se está discutiendo nada y que solo tratan con Omán”, dijo.

En su red Truth Social, Trump advirtió que Teherán vuelve a recurrir “a su retórica habitual afirmando que ellos controlarán con mano firme el estrecho de Ormuz, cuando en realidad este ya está bajo el control absoluto de la Marina de EU.”, aseguró.

“Nada llega a Irán a menos que nosotros lo permitamos, y nada pasará a menos que se alcance un acuerdo o se produzca una rendición total. Tanto si Irán quiere admitirlo como si no, lo cierto es que estamos hablando de una solución a un problema que ellos mismos han provocado durante décadas”, agregó.

El presidente estadounidense reiteró su promesa de que “¡Irán jamás tendrá un arma nuclear!”

“Queremos hablar sobre el estrecho pero, desde mi punto de vista, y esto es lo más importante, queremos hablar sobre la desnuclearización de Irán”, añadió.

REINICIARÁN DIÁLOGOS

El presidente de Estados Unidos anunció la víspera que Washington y Teherán reiniciarían este lunes unas negociaciones de paz que permanecen estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra.

Aseguró que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron suspender las incursiones ante la posibilidad de llegar a un pacto con los iraníes.

También aseguró que el propio Irán le pidió parar el ataque previsto, el cual calificó como “el más grande desde la Segunda Guerra Mundial”.

Trump detalló que la primera fase de las conversaciones “consiste en la apertura del estrecho (de Ormuz). La segunda fase será la desnuclearización, lo cual llevará algún tiempo. Pero nos mantenemos firmes en este punto: no pueden tener armas nucleares”, repitió.

A pesar de que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Teherán declarara cerrado el estratégico Ormuz y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas de Irán.