Trump afirma que EU tiene el control total del estrecho de Ormuz

Sin embargo, la afirmación del presidente estadounidense parecía cuestionable ante la incautación de dos buques portacontenedores por parte de comandos iraníes y un informe estadounidense que advertía que podría llevar seis meses desminar el estrecho.

Donald Trump ha vuelto a afirmar que Estados Unidos tiene “el control total del estrecho de Ormuz”, y ha añadido que el liderazgo iraní está tan paralizado por las luchas internas que no está claro quién está al mando.

Las declaraciones de Trump del jueves se produjeron después de que las fuerzas especiales estadounidenses abordaran un petrolero sin patria en el Océano Índico, que según el Pentágono transportaba petróleo crudo iraní.

La operación militar tuvo lugar horas después de que Irán se apoderara de los dos buques portacontenedores, mientras ambas partes continuaban imponiendo bloqueos contrapuestos en el estrecho, manteniendo los precios mundiales del petróleo en torno a los 100 dólares (74 libras esterlinas) por barril.

Si bien las fuerzas estadounidenses han demostrado ser capaces de detener los barcos que salen de los puertos iraníes, todavía no han demostrado la capacidad de abrir el estrecho a los buques procedentes de los puertos de los estados aliados del Golfo.

El impacto de los dos bloqueos se ha visto agravado por la presencia de minas marinas en el estrecho. En una reunión informativa con el Congreso, el Pentágono advirtió que podría tardar hasta seis meses en despejar todas las minas sospechosas de las rutas marítimas, según un informe del Washington Post.

El informe señalaba que se creía que se habían colocado aproximadamente 20 minas en el estrecho, algunas depositadas por pequeñas embarcaciones y otras colocadas a distancia, lo que dificultaba su localización. La advertencia del Pentágono sugería que el impacto de la guerra en la economía mundial podría perdurar mucho después de que se alcanzara un acuerdo de paz.

Un portavoz del Pentágono calificó el informe de “impreciso”, pero no ofreció objeciones específicas. En su publicación de Truth Social, Trump afirmó que los dragaminas estadounidenses estaban trabajando “al triple de su capacidad” y que había ordenado a la Armada estadounidense “disparar y destruir” cualquier embarcación que colocara minas en el canal. “No debe haber ninguna vacilación”, declaró Trump.

Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, afirmó en una entrevista con CNBC que el mundo se enfrenta a “la mayor amenaza a la seguridad energética de la historia”.

El jueves por la noche, Trump declaró a los periodistas que Israel y Líbano habían acordado prorrogar el alto el fuego entre Israel y el grupo militante Hezbolá por tres semanas tras las conversaciones mantenidas en la Casa Blanca.

Hezbolá no ha participado en las conversaciones y los enfrentamientos han continuado durante la tregua más reciente. El miércoles, un ataque israelí acabó con la vida de Amal Khalil, una conocida periodista libanesa que cubría la actualidad del sur del Líbano.

Por otra parte, se le preguntó a Trump cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar para un acuerdo de paz con Irán y respondió: “No me presionen”.

“Su armada ha desaparecido. Su fuerza aérea ha desaparecido, su defensa antiaérea ha desaparecido... tal vez se hayan reforzado un poco durante el paréntesis de dos semanas, pero lo eliminaremos en un día, si es que lo hicieron”, añadió.

“Quiero conseguir el mejor acuerdo. Podría cerrar un trato ahora mismo... pero no quiero hacerlo. Quiero que sea para siempre”, dijo Trump.

Irán se ha negado a participar en las conversaciones de paz con Estados Unidos en Pakistán, un desaire que Trump atribuyó a la falta de consenso en Teherán sobre la estrategia de negociación. El régimen iraní afirmó que no asistiría a las conversaciones mientras Estados Unidos violara el alto el fuego negociado por Pakistán, en particular durante la imposición del bloqueo naval.

El martes, Trump accedió a una prórroga “indefinida” del alto el fuego y, a pesar de la suspensión de las conversaciones, afirmó el jueves que Estados Unidos tenía el control absoluto de los acontecimientos en el estrecho de Ormuz, el angosto canal entre el Golfo Pérsico y el Océano Índico por donde se transporta una quinta parte del petróleo y el gas fósil licuado del mundo.

“Tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar ni salir sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos. Está completamente sellado hasta que Irán logre un acuerdo”, dijo Trump en una publicación de Truth Social el jueves.

El presidente afirmó haber accedido a prorrogar la tregua para dar tiempo a las facciones iraníes a ponerse de acuerdo sobre una postura de negociación, y alegó que existía desorden entre sus líderes.

“¡A Irán le está costando mucho decidir quién es su líder!”, dijo Trump, añadiendo que la división se daba entre “los intransigentes” y “los moderados”.

El actual líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, no parece ser tan todopoderoso como su padre, Ali, quien murió a causa de los misiles israelíes en los primeros segundos del sorpresivo ataque conjunto estadounidense-israelí del 28 de febrero, que desencadenó el conflicto actual.

Mojtaba Khamenei también resultó gravemente herido en el ataque, pero el New York Times citó el jueves a altos funcionarios iraníes que afirman que permanece “mentalmente lúcido y activo”.

“Le han operado una pierna tres veces y está a la espera de una prótesis. Le operaron una mano y poco a poco está recuperando la movilidad. Tiene quemaduras graves en la cara y los labios, lo que le dificulta hablar”, dijeron los funcionarios, añadiendo que, finalmente, necesitará cirugía plástica, según informó el periódico.

Mientras tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) parece tener una mayor influencia en un liderazgo más colectivo, lo que lo hace, en general, más belicista, pero no está nada claro que el régimen esté dividido por desacuerdos políticos.

El mando naval de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que los dos buques detenidos —el Epaminondas, de propiedad griega, y el MSC Francesca, con bandera panameña— habían puesto en peligro la seguridad marítima “al operar sin los permisos necesarios y manipular los sistemas de navegación”, sugiriendo que habían apagado sus transpondedores de localización.

Según informes procedentes de la región, los buques portacontenedores formaban parte de un convoy más grande de embarcaciones que intentaban salir por el estrecho de Ormuz tras haber quedado atrapadas en el Golfo durante toda la guerra.

Irán publicó el jueves imágenes que parecían mostrar a comandos iraníes acercándose al Francesca y subiendo a bordo mediante escaleras de cuerda. Ese mismo día, en una muestra de la creciente guerra de propaganda, Estados Unidos difundió imágenes que, según afirmó, mostraban a fuerzas especiales estadounidenses descendiendo con cuerdas desde helicópteros hasta la cubierta del buque apátrida M/T Majestic X.

El cierre del estrecho supone una gran presión para la economía iraní, pero, al restringir el suministro mundial de petróleo, gas y productos petroquímicos, incluidos los fertilizantes, también representa una amenaza política para Trump, en forma de precios más altos de la gasolina e inflación general en el período previo a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre.