El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, será juzgado por crímenes de lesa humanidad

Los jueces de instrucción concluyeron el jueves que existían motivos sustanciales para creer que Duterte era responsable de los crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato en relación con las redadas antidrogas que provocaron la muerte de miles de personas.

El expresidente de Filipinas , Rodrigo Duterte , será juzgado en la Corte Penal Internacional (CPI) después de que los jueces confirmaran por unanimidad los cargos de crímenes de lesa humanidad por su “guerra contra las drogas”.

Se alega que dichos crímenes fueron cometidos como parte de un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil durante la presidencia de Duterte, que comenzó en 2016, y su anterior mandato como alcalde de la ciudad sureña de Davao.

Duterte, de 80 años, quien fue arrestado en Manila el año pasado y extraditado a La Haya, ha negado los cargos en su contra. Aún no se ha fijado la fecha del juicio. Rise Up for Life and for Rights, organización que representa a las familias de las víctimas de asesinatos relacionados con el narcotráfico, declaró que los familiares se mostraron eufóricos al conocer la decisión judicial.

“Hemos esperado este momento durante mucho tiempo. Han pasado casi 10 años desde que Duterte comenzó a implementar su letal ‘guerra contra las drogas’. Esperamos verlo en la Corte Penal Internacional”, dijo Nanay Llore, cuyos hijos fueron asesinados en mayo de 2017.

Ritz Lee Santos, directora de Amnistía Internacional en Filipinas , describió la decisión como un “momento histórico para las víctimas y la justicia internacional”.

No está claro si Duterte asistirá al juicio. No compareció en las audiencias preliminares de febrero , que se celebraron para determinar el fondo del caso, y en un comunicado emitido en ese momento afirmó que era “viejo, estaba cansado y débil” y que sufría pérdida de memoria.

El equipo de defensa de Duterte argumentó que no está en condiciones de ser juzgado debido a un aparente deterioro cognitivo. Sus abogados también impugnaron el caso alegando que el tribunal carecía de jurisdicción, una alegación que fue rechazada.

La fiscalía ha acusado a Duterte de estar en el centro mismo de las brutales campañas antidrogas lanzadas durante su mandato como alcalde de Davao y como presidente. En las audiencias de febrero, se argumentó que el exmandatario ejercía una influencia y autoridad absolutas sobre los responsables de las redadas antidrogas, autorizando asesinatos, seleccionando a algunas de las víctimas, prometiendo inmunidad y brindando apoyo financiero a los perpetradores.

“Dirigió un escuadrón de la muerte en Davao que él mismo creó. Lo dirigió durante más de 20 años antes de convertirse en presidente. Su promesa era matar a miles de personas, y lo hizo”, declaró Julian Nicholls, resumiendo la acusación tras las audiencias.

La fiscalía citó varios discursos de Duterte que parecían incitar a la violencia o confesar actos violentos. En una entrevista televisiva, Duterte declaró: «Si llego a ser presidente, todos ustedes serán aniquilados. Ordenaré su ejecución en 24 horas».

Según estimaciones previas citadas por el fiscal de la CPI, hasta 30.000 civiles murieron en operaciones antidrogas. Muchos eran hombres de zonas urbanas pobres que fueron asesinados a tiros en las calles o en sus casas. La policía nacional filipina ha reportado más de 6.000 muertes relacionadas con operaciones antidrogas.

El abogado defensor de Duterte, Nicholas Kaufman, dijo en febrero que los discursos de Duterte estaban llenos de “hipérbole, fanfarronería y retórica”, pero que no se le debía juzgar por su “lenguaje vulgar”.

En una declaración, Kaufman afirmó que la idea de que se mató a personas como una “política de Estado” se demostraría como una “completa ficción” durante el juicio.

“La defensa también demostrará que las pruebas presentadas por los testigos criminales, tan alegremente difundidas por los numerosos detractores del expresidente, carecen de toda validez”, afirmó.