Trump afirma que se ha restablecido el acceso a Starlink, pero Ucrania reporta más interrupciones

Sin embargo, las declaraciones contrastan con los reportes de las fuerzas ucranianas, que denunciaron que las interrupciones del servicio continuaban y que no había señales de una normalización del acceso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Elon Musk revirtió las restricciones que afectaban el acceso de Ucrania a Starshield, el sistema satelital de uso militar de SpaceX .

Trump evitó confirmar si había llamado al director ejecutivo de SpaceX para solicitar la restauración del servicio, como señalaron medios estadounidenses.

No obstante, afirmó que mantiene una relación “muy buena” con Musk y sostuvo que el empresario ya había restablecido el acceso a la red.

Las fuerzas ucranianas ofrecieron una versión distinta. El comandante Andriy “Klima” Klymenko, jefe de la 414.ª Brigada de Sistemas No Tripulados, declaró a The Washington Post que el viernes el servicio seguía registrando interrupciones constantes, aunque operaba a mayor velocidad que el día anterior.

Por su parte, Serhii Beskrestnov, asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania, afirmó que hasta ese momento no había indicios de que se hubieran levantado las restricciones a Starlink.

La controversia comenzó la semana pasada, cuando Ucrania perdió parte de su acceso a Starshield, una red satelital segura destinada a aplicaciones gubernamentales y militares.

La interrupción habría afectado las operaciones ucranianas con drones y los ataques de alcance medio contra posiciones rusas en territorios ocupados.

La responsabilidad de la decisión continúa siendo motivo de disputa. Mientras Musk y Trump han ofrecido declaraciones que apuntan a responsabilidades distintas, The Wall Street Journal informó que el empresario habría ordenado limitar el servicio y que posteriormente recibió una llamada del mandatario estadounidense para solicitar su restablecimiento.

La reducción del acceso se produjo en un contexto de creciente presión de Washington sobre Kiev para que detuviera los ataques contra las refinerías de petróleo rusas.

La medida coincidió con los esfuerzos de Trump por alcanzar un acuerdo energético con Moscú y contener los precios del combustible antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Ni la Casa Blanca ni Musk respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la situación.