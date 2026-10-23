Desde 2023 la 4T tenía en la mira la Modalidad 40 del IMSS

Antecedentes documentales en poder de EL UNIVERSAL dan cuenta de diversas alertas que se formularon desde el año 2023, a través de recomendaciones de la alta dirección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que en ese entonces estaba a cargo de Luisa María Alcalde, además de informes de riesgos entregados al Congreso de la Unión y diversos boletines informativos emitidos por el IMSS en años posteriores.

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del gobierno federal advirtieron, desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador , los riesgos financieros, el crecimiento de los pasivos laborales y las distorsiones operativas asociadas al esquema de la Modalidad 40.

Durante una sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico del IMSS celebrada en junio de 2023, la entonces titular de la STPS y recién nombrada secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, intervino para fijar la postura de la política laboral del Estado.

En la sesión, Alcalde Luján dio cuenta de cuatro retos urgentes para el futuro institucional del IMSS: “Trabajar en el nuevo modelo de justicia laboral para fortalecer las áreas jurídicas del IMSS, contar con un andamiaje administrativo robusto para la entrega de las pensiones, regresar a los principios básicos de la Ley Federal del Trabajo respecto a las relaciones laborales y evaluar rigurosamente la Modalidad 40, con la finalidad de generar equilibrios”.

En el mismo evento, la Dirección de Finanzas, que estaba a cargo de Marco Aurelio Ramírez Corzo, informó que a causa de diversos factores como la Modalidad 40 y la vejez poblacional, la suficiencia financiera del IMSS se proyectaba hasta el año 2037.

EL FRAUDE DE LA MODALIDAD 40

En los últimos años, el IMSS detectó la existencia de despachos apócrifos y coyotes que cobraban elevadas cantidades de dinero a derechohabientes para aumentar hasta el “tope” el promedio salarial de trabajadores que dejaron de cotizar, por lo que el IMSS terminaba pagando pensiones de hasta 86 mil pesos mensuales, mucho más altas de lo que originalmente se calculaba.

Lo anterior ha venido acelerando el déficit del pasivo laboral del instituto.Pese a ello, en sus comunicados de alerta no advirtieron sobre riesgos de “fraude”.

En los años 2023, 2024 y 2025 el instituto emitió diversos boletines informativos.

En el más reciente, Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social de la Dirección de Incorporación y Recaudación (DIR) del IMSS, advirtió sobre la proliferación de esquemas engañosos en plataformas digitales.

Reportó la detección de campañas que aseguraban falsamente que el ingreso a la Modalidad 40 garantizaba pensiones automáticas superiores a los 60 mil pesos mensuales.

Alcaraz Prous precisó técnicamente que para alcanzar una cuantía de retiro superior a los 30 mil o 40 mil pesos no basta con pertenecer al Régimen de la Ley de 1973, sino que se requiere cumplir estrictamente con una densidad de cotización superior a las 2 mil semanas y registrar un ingreso promedio alto, cercano a las 25 UMAs, en los últimos cinco años previos al trámite.

Como medida de control y transparencia, el IMSS habilitó mecanismos de pago bancario centralizados a través de HSBC para rastrear los recursos de los asegurados.

Hasta 2026, boletines aislados de unidades del IMSS en diversos estados comenzaron a alertar sobre riesgos de fraude: “Ten cuidado, fraudes en el IMSS”, señalan las imágenes, donde se explica el modus operandi de los gestores.

Las advertencias operativas coinciden con las proyecciones presupuestales entregadas por el IMSS al Poder Legislativo.

En el Informe sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, entregado en julio de 2025 a la Cámara de Diputados, se advirtió que “los cambios en el mercado laboral formal, el envejecimiento poblacional y la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas impactan de forma directa el ingreso por cuotas obrero-patronales”.

El documento financiero detalla que en la última década las obligaciones contraídas por el instituto a través del Régimen de Jubilaciones y Pensiones registraron un aumento de 6% en términos reales.

”A pesar de las reformas previas destinadas a acotar este derecho para mitigar el pasivo, este rubro representó 25.5% del total del gasto institucional, consolidándose como una de las erogaciones más significativas para la planeación financiera a mediano y largo plazo del Seguro Social”, señala el documento.

Debido a que las advertencias no detuvieron estas prácticas y el costo financiero creció desproporcionadamente, este miércoles el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS que puso fin al esquema abierto de la Modalidad 40.

LAS PENSIONES, EN VILO

El acuerdo para suspender las pensiones por Modalidad 40 en el Instituto Mexicano del Seguro Social deja en zozobra a millones de trabajadores en el país.

* 60 mil pesos al mes ofrecía conseguir un anuncio que promovía servicios de gestoría ante el IMSS para realizar el trámite de la Modalidad 40.

* 6% en términos reales ha sido el aumento en las obligaciones del IMSS por las jubilaciones de trabajadores.