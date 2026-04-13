Trump afirma que una vez solventada la guerra de Irán se centrará en Cuba

WASHINGTON.- El presidente de EU, Donald Trump, dijo este lunes que una vez que solvente la guerra contra Irán, el Gobierno de Estados Unidos podrá centrarse en Cuba.

“Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia al a guerra contra Irán)”, dijo Trump.

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Donald Trump replicó así al ser preguntado por medios de comunicación por la reciente decisión de Washington de permitir a algunos petroleros alcanzar la isla.

Fue a finales de marzo que el Gobierno Trump anunció que analizaría cada envío de petroléo “caso por caso” tras permitir que el buque ruso Anatoly Kolodkin llevara a Cuba 100 mil toneladas de crudo.

Al momento Cuba se encuentra en medio de la grave crisis energética profundizada con el asedio petrolero impuesto por Washington desde que EU capturó y derrocó al expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Ha sido un régimen muy opresivo, como saben. Contamos con muchos y extraordinarios cubano-estadounidenses -prácticamente todos ellos votaron por mí-, y han sido tratados de manera terrible. En muchos casos, sus familiares han sido asesinados. Han sido golpeados y asaltados; han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba”, añadió Trump sobre la isla, de la que dijo que “ha sido gobernada de forma espantosa por (Fidel) Castro”, durante muchos años.

El republicano ha insistido en varias ocasiones en que el Gobierno castrista de Miguel Diaz-Canel está a punto de derrumbarse y ha llegado a sugerir que EU llevaría a cabo “una toma de control amistosa” de Cuba.