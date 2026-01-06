Trump alertó a petroleros sobre acciones militares contra Maduro un mes antes

NUEVA YORK.- Tras la detención del presidente Nicolás Maduro, trascendió que un mes antes de la operación militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a un grupo de ejecutivos petroleros estadounidenses en donde les informó simplemente: “Prepárense”.

De acuerdo al The Wall Street Journal (WSJ), sin proporcionar detalles sobre los ataques en Caracas, Trump insinuó que se avecinaban “grandes cambios” en Venezuela.

En ese sentido, la revelación de este mensaje indica la importancia del oro negro en la decisión del mandatario estadounidense a la hora de intervenir en Venezuela.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el lunes que Trump espera trabajar con esas empresas en nuevas oportunidades.

“Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del subsuelo”, declaró Trump el pasado fin de semana. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y comiencen a generar ganancias para el país”.

Cabe resaltar que el plan de la Casa Blanca depende en gran medida de la disposición de las grandes petroleras, especialmente Chevron -la única gran compañía estadounidense que aún opera en el país-, para inyectar capital.

Al momento la producción actual del país de Venezuelaes de unos 900 mil barriles de crudo diarios, menos del 1% del consumo mundial, apunta el WSJ.

Fue el día lunes que las acciones de Chevron subieron alrededor del 5% el lunes, mientras que Exxon Mobil avanzó cerca del 2 % y ConocoPhillips casi un 3%.

Sin embargo, Chevron indicaron que al menos por los tres primeros meses del año 2026, “no tiene planes de aumentar el gasto ni de incrementar significativamente la producción”.