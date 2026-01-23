Advierte EU a Primer Ministro de Canadá sobre acercamiento con China

Internacional
/ 23 enero 2026
    Advierte EU a Primer Ministro de Canadá sobre acercamiento con China
    Según ellos, Canadá tienen el segundo mejor trato, porque México consiguió un acuerdo un poco mejor. VANGUARDIA

En declaraciones, el secretario Lutnick dijo que volar a China y decir ‘voy a abrir mis mercados a China, es jugar con unas reglas que no han considerado detenidamente

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró ayer que México ha obtenido el mejor trato comercial del mundo por parte de la Administración Trump, en tanto advirtió que Canadá pagará las consecuencias de acercarse a China.

En una entrevista televisiva con Bloomberg en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Lutnick aseveró que el arancel del 25 por ciento impuesto por Trump contra los productos mexicanos que llegan a EU fuera del régimen comercial del T-MEC es el mejor trato del mundo, mientras que Canadá no aprecia tener el segundo mejor trato.

“Ellos (los mexicanos) tienen el segundo mejor trato, porque México consiguió un acuerdo un poco mejor”, dijo el Secretario, calculando que solo el 15 por ciento de los productos mexicanos enfrentan dicho arancel.

“Ellos (los mexicanos) tienen un 25 por ciento sobre el 15 por ciento (de sus exportaciones a EU), mientras que Canadá tiene un 35 por ciento”.

Lutnick aprovechó para atacar al Primer Ministro canadiense, Mark Carney, tanto por su acercamiento comercial reciente con China como por su discurso del martes ante el Foro Económico Mundial, en el que advirtió de las consecuencias de negociar bilateralmente con potencias hegemónicas.

“¡Por favor! (Los canadienses) tienen el segundo mejor trato del mundo. Y ahora lo único que tengo que hacer es escuchar las quejas y lamentos de este tipo (el Primer Ministro Carney)”, arremetió.

“Volar a China y decir ‘voy a abrir mis mercados a China, voy a importar coches eléctricos chinos y a hacer todo tipo de cosas’. Es decir, ellos son muy buenos amigos de nosotros. Pero están jugando con unas reglas que no han considerado detenidamente”.

