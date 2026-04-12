Trump amenaza a China con aranceles del 50% si entrega armas a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con imponer aranceles del 50% a las importaciones de China si Beijing proporciona armamento a Irán. El mandatario lanzó esta advertencia durante una entrevista con el canal Fox News después de que la cadena de noticias CNN revelara que la inteligencia estadounidense cree que el Gobierno chino prepara la entrega de sistemas de misiles antiaéreos para Teherán.

“Dudo que lo hicieran, porque tengo una (buena) relación y creo que no lo harían”, dijo Trump, quien agregó: “Pero si los pillamos haciendo eso, se les impone un arancel del 50%, lo cual es una cantidad asombrosa”. El sábado, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, ya había advertido de que “si China hace eso, China va a tener grandes problemas”. Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. TRUMP ORDENA BLOQUEAR ESTRECHO DE ORMUZ Las delegaciones de Estados Unidos e Irán abandonaron este domingo Islamabad sin un acuerdo para poner fin a su conflicto tras más de 20 horas de reunión en lo que fue el cara a cara de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979. El presidente Donald Trump anunció este domingo que Estados Unidos tomará el control del estrecho de Ormuz “con efecto inmediato”, después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura, informó a través de su cuenta de Truth Social.

Afirmó que, en las negociaciones con Irán, la mayoría de los puntos fueron acordados, menos en el aspecto nuclear. “La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Marina de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, dijo en su red Truth Social. Trump también anunció que ha ordenado a la Armada interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán para circular por el estrecho, pues aseguró que esa tasa es “ilegal”. Señaló que ha instruido a la Marina a “buscar e interceptar cada buque en Aguas Internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. También comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en los Estrechos (...) Cualquier iraní que dispare contra nosotros, o contra buques pacíficos, será ¡EXPLOTADO AL INFIERNO! Irán sabe, mejor que nadie, cómo TERMINAR esta situación que ya ha devastado su País”. Por otro lado, señaló que el país iraní no ha permitido que eso suceda y acusó al país de realizar “extorsión internacional”.

El mandatario expresó su confianza en que “en algún momento” se llegará a un acuerdo para la entrada y salida libre de esa vía marítima, pero acusó a Irán de haberlo evitado con la colocación de minas. “Pero Irán no ha permitido que eso suceda simplemente diciendo: “Puede haber una mina por ahí en algún lugar”, que nadie conoce excepto ellos. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar”, dijo Trump, quien afirmó que su país se encargará de desminar el estrecho. “Quieren dinero y, lo que es más importante, quieren Nuclear. Adicionalmente y, en un momento apropiado, estamos completamente “listos y armados”, ¡y nuestro Ejército terminará con lo poco que queda de Irán!”, finalizó su mensaje. (Con información de EFE)

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