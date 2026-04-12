Trump ordena bloquear el estrecho de Ormuz; acusa a Irán de ‘extorsión internacional’

El presidente Donald Trump anunció este domingo que Estados Unidos tomará el control del estrecho de Ormuz “con efecto inmediato”, después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura, informó a través de su cuenta de Truth Social. Afirmó que, en las negociaciones con Irán, la mayoría de los puntos fueron acordados, menos en el aspecto nuclear. “La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Marina de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, dijo en su red Truth Social.

EU BLOQUEARÁ ESTRECHO DE ORMUZ E IRÁN ES “EXTORSIÓN INTERNACIONAL” Trump también anunció que ha ordenado a la Armada interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán para circular por el estrecho, pues aseguró que esa tasa es “ilegal”. Señaló que ha instruido a la Marina a “buscar e interceptar cada buque en Aguas Internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. También comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en los Estrechos (...) Cualquier iraní que dispare contra nosotros, o contra buques pacíficos, será ¡EXPLOTADO AL INFIERNO! Irán sabe, mejor que nadie, cómo TERMINAR esta situación que ya ha devastado su País”.

Añadió que el bloqueo al Estrecho de Ormuz comenzará en breve, así como que otros países están involucrados en su aplicación. “El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares”, dijo.

Por otro lado, señaló que el país iraní no ha permitido que eso suceda y acusó al país de realizar “extorsión internacional”. El mandatario expresó su confianza en que “en algún momento” se llegará a un acuerdo para la entrada y salida libre de esa vía marítima, pero acusó a Irán de haberlo evitado con la colocación de minas. “Pero Irán no ha permitido que eso suceda simplemente diciendo: “Puede haber una mina por ahí en algún lugar”, que nadie conoce excepto ellos. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar”, dijo Trump, quien afirmó que su país se encargará de desminar el estrecho. “Quieren dinero y, lo que es más importante, quieren Nuclear. Adicionalmente y, en un momento apropiado, estamos completamente “listos y armados”, ¡y nuestro Ejército terminará con lo poco que queda de Irán!”, finalizó su mensaje.

NEGOCIACIONES Trump hizo este anuncio después de que el vicepresidente, JD Vance, y sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner le informaran sobre los resultados de las negociaciones del sábado con Irán en Islamabad, los contactos de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979. El republicano lamentó que a pesar de que la reunión se alargó durante casi 20 horas, “Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares”. Aunque dijo que hubo avances suficientes como para mantener la tregua vigente en los combates, denunció que las autoridades iraníes “fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante”, expresó en referencia al asunto nuclear. (Con información de EFE)

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