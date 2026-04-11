Estados Unidos se retira de las negociaciones con Irán, tras alto al fuego

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Internacional
/ 11 abril 2026
    Estados Unidos se retira de las negociaciones con Irán, tras alto al fuego
    ¿Qué pasó en las negociaciones entre JD Vance y Mohammad Bagher Qalibaf? Vanguardia

Tanto Estados Unidos como Irán argumentaron que las exigencias y condiciones del acuerdo no lograron establecerse y encontrar un punto medio en Pakistán.

El 8 de abril, los Estados Unidos e Irán lograron acordar un alto al fuego, tras varias semanas de conflicto político, bloqueos comerciales y bombardeos.

La mediación del acuerdo se logró gracias a la coordinación del gobierno pakistaní. Posteriormente, se agendó la reanudación de negociaciones entre los dos países en conflicto para el 10 de abril.

Sin embargo, las repercusiones del incidente bélico no desaparecieron. El estrecho de Omurz no fue liberado en toda su capacidad y Líbano continuó siendo bombardeado por Israel.

El 11 de abril, tras 21 horas de negociación, se informó que el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, abandonará la sede de negociaciones en Islamabad, Pakistán. Su salida anunció que no se logró un acuerdo con el gobierno iraní.

En un informe, el vicepresidente Vance detalló que se concretaron los puntos intocables de la negociación, e Irán no accedió a las condiciones.

Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear, ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente. Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos y eso es lo que hemos intentado lograr a través de estas negociaciones’, expresó el vicepresidente.

Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan’ agregó Vance.

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Por su parte, Irán argumentó que las exigencias de los Estados Unidos eran ‘irrazonables’ y no protegían los intereses del pueblo iraní. Se estima que, después del 12 de abril, las negociaciones continuarán. Sin embargo, según reportes de la televisión nacional de Irán, los representantes del país, liderados por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, exigieron a los Estados Unidos que las condiciones sean ‘más realistas’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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