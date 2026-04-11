Estados Unidos se retira de las negociaciones con Irán, tras alto al fuego

El 8 de abril, los Estados Unidos e Irán lograron acordar un alto al fuego, tras varias semanas de conflicto político, bloqueos comerciales y bombardeos.

La mediación del acuerdo se logró gracias a la coordinación del gobierno pakistaní. Posteriormente, se agendó la reanudación de negociaciones entre los dos países en conflicto para el 10 de abril.

Sin embargo, las repercusiones del incidente bélico no desaparecieron. El estrecho de Omurz no fue liberado en toda su capacidad y Líbano continuó siendo bombardeado por Israel.

El 11 de abril, tras 21 horas de negociación, se informó que el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, abandonará la sede de negociaciones en Islamabad, Pakistán. Su salida anunció que no se logró un acuerdo con el gobierno iraní.

En un informe, el vicepresidente Vance detalló que se concretaron los puntos intocables de la negociación, e Irán no accedió a las condiciones.

‘Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear, ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente. Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos y eso es lo que hemos intentado lograr a través de estas negociaciones’, expresó el vicepresidente.

‘Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan’ agregó Vance.