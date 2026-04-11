Trump le advierte a China no intervenir en la guerra con Irán

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Internacional
/ 11 abril 2026
    Trump le advierte a China no intervenir en la guerra con Irán
    Trump amenaza a China Vanguardia

El 8 de abril en Pakistán, se negoció un alto al fuego entre Irán y los Estados Unidos pero la tensión persiste

El 11 de abril se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gobierno de China. En sus comentarios, sobre el actual conflicto con Irán, el presidente de los Estados Unidos le advirtió a China que no debe involucrarse.

Donald Trump aseguró que China tendrá ‘grandes problemas’ si decide intervenir en el conflicto bélico, incluso en la venta de armas.

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El comunicado fue dicho por Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, tras regresar de Florida. Los comentarios se originaron después de que un reportero de la CNN preguntara sobre si el servicio de inteligencia ha detectado participación de China en la actual guerra con Irán.

Según informes del servicio de inteligencia, presuntamente, China estará dando nuevos sistemas de defensa aérea a Irán. Por igual, las mismas autoridades han teorizado que, durante el alto al fuego entre Irán y los Estados Unidos, las fuerzas del país islámico aprovecharán para reabastecer ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios como Pekín.

Actualmente, Irán y los Estados Unidos han mantenido negociaciones para detener el conflicto, siendo la apertura del estrecho de Ormuz uno de los principales puntos de paz. Sin embargo, las actividades militares de Israel en Líbano han causado tensión en las negociaciones, coordinadas en Pakistán.

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La administración presidencial de los Estados Unidos informó que Donald Trump tiene programado un viaje a China para reunirse con el presidente Xi Jinping.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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