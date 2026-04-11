Trump le advierte a China no intervenir en la guerra con Irán

El 11 de abril se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gobierno de China. En sus comentarios, sobre el actual conflicto con Irán, el presidente de los Estados Unidos le advirtió a China que no debe involucrarse.

Donald Trump aseguró que China tendrá ‘grandes problemas’ si decide intervenir en el conflicto bélico, incluso en la venta de armas.

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El comunicado fue dicho por Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, tras regresar de Florida. Los comentarios se originaron después de que un reportero de la CNN preguntara sobre si el servicio de inteligencia ha detectado participación de China en la actual guerra con Irán.

Según informes del servicio de inteligencia, presuntamente, China estará dando nuevos sistemas de defensa aérea a Irán. Por igual, las mismas autoridades han teorizado que, durante el alto al fuego entre Irán y los Estados Unidos, las fuerzas del país islámico aprovecharán para reabastecer ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios como Pekín.