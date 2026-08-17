Trump amenaza con bombardear Omán si se interpone en el diálogo con Irán sobre Ormuz

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    Trump amenaza con bombardear Omán si se interpone en el diálogo con Irán sobre Ormuz
    Lo anterior ocurre luego de que el lunes venciera el plazo entre Estados Unidos e irán para avanzar en acciones para terminar con la guerra. AP.

El republicano dijo en la entrevista que el Gobierno de los ayatolás debería ‘izar la bandera blanca’ de la rendición

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear “sin piedad” Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz.

“Si Omán se interpone (en el diálogo con Irán), los bombardearemos sin piedad”, aseguró abiertamente Trump en una entrevista concedida a la cadena Fox News.

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Las palabras de Trump llegan después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, asegurara a medios que Teherán había llegado a un acuerdo con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz, paso estatégico clave por el que transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo.

Tras el reinicio de hostilidades entre Washington y Teherán, Trump ha asegurado que EU controla por completo Ormuz mediante su bloqueo militar. Sin embargo, Teherán parece estar ejerciendo cierto control de nuevo sobre el estrecho, donde el tránsito de buques martíma está resultando estrangulado otra vez.

En la misma entrevista concedida a Fox News, Trump también afirmó que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, algo que el Gobierno de Teherán insiste en negar.

El mandatario estadounidense ha pronunciado estas palabras justo el día en que expira el plazo de 60 días contemplado en el memorando de paz firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio.

Washington y Teherán se habían dado ese plazo de dos meses para negociar temas como el levantamiento de sanciones a Teherán, su programa nuclear o la situación en Líbano o Gaza, aunque el diálogo entre ambas partes ha acabado por estancarse.

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