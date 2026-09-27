Como la nutrición combate a la inflamación crónica

El problema comienza cuando esa respuesta deja de ser temporal y se mantiene durante largos periodos. Es como un fuego que debería encenderse únicamente cuando existe una emergencia, pero que nunca termina de apagarse.

Hay una expresión que utilizo con frecuencia cuando hablo de nutrición: «Tu cuerpo no necesita vivir en modo incendio». La inflamación es una respuesta normal y necesaria del organismo. Cuando sufrimos una lesión o nuestro cuerpo detecta una amenaza, el sistema inmunológico activa una respuesta que ayuda a protegernos y reparar tejidos.

A este fenómeno se le conoce como inflamación crónica de bajo grado, y está relacionado con múltiples alteraciones metabólicas y enfermedades crónicas. La alimentación no es el único factor involucrado, pero sí constituye una de las variables modificables más importantes.

Y aquí hay una buena noticia: no necesitas encontrar un alimento mágico para «desinflamarte». Necesitas cambiar, poco a poco, el entorno en el que funciona tu organismo.

¿ESTAMOS COMIENDO DEMASIADOS ULTRAPROCESADOS?

La magnitud del consumo de ultraprocesados ayuda a entender el problema. En Estados Unidos, los datos más recientes del National Center for Health Statistics muestran que los alimentos ultraprocesados representaron, en promedio, el 53% de las calorías consumidas por adultos entre 2021 y 2023. Entre las principales fuentes estuvieron sándwiches y hamburguesas, productos de panadería, bebidas azucaradas y botanas saladas.

Un análisis anterior, también realizado en población estadounidense, había encontrado una cifra cercana al 58% de la energía total procedente de ultraprocesados. Pero debemos entender algo importante: ultraprocesado no significa automáticamente «veneno».

Procesar un alimento puede tener funciones útiles: cocinar, congelar, pasteurizar, fermentar o conservar son procesos que forman parte de nuestra alimentación cotidiana. La preocupación está, especialmente, en los patrones dietéticos donde los ultraprocesados desplazan sistemáticamente a alimentos como verduras, frutas, leguminosas, cereales integrales, frutos secos, semillas y pescado.

La evidencia disponible encuentra asociaciones entre un mayor consumo de ultraprocesados y determinados marcadores de inflamación sistémica, aunque los mecanismos son complejos y no pueden reducirse a un solo ingrediente. Por eso, más que demonizar alimentos individuales, debemos observar el patrón completo de alimentación.

¿CÓMO SE ‘APAGA’ ESE FUEGO?

Imagina que tu organismo tiene un sistema de alarma. Una alimentación de buena calidad no significa que jamás habrá inflamación. Significa que proporcionamos al organismo nutrientes y condiciones que favorecen una mejor regulación metabólica y fisiológica.

Una de las estrategias con mayor respaldo científico es adoptar un patrón de alimentación basado en alimentos mínimamente procesados, ricos en vegetales, frutas, leguminosas, cereales integrales, frutos secos, semillas, pescado y grasas insaturadas. Un ejemplo clásico es la dieta mediterránea.

Una revisión sistemática y metaanálisis de 33 ensayos clínicos aleatorizados, publicada en 2026, encontró reducciones significativas en algunos marcadores inflamatorios —entre ellos proteína C reactiva de alta sensibilidad, IL-6 e IL-17— en comparación con dietas de control. Sin embargo, no todos los marcadores estudiados cambiaron significativamente, lo que nos recuerda que los efectos de una dieta son complejos y no deben exagerarse.

En otras palabras: no existe una dieta que apague mágicamente toda la inflamación. Pero sí existen patrones de alimentación que pueden crear un entorno metabólico más favorable.

COME COLORES, NO SOLO CALORÍAS

Cuando le digo a un paciente que coma más vegetales, no estoy hablando únicamente de «comer ensalada». Estoy hablando de aumentar la diversidad de nutrientes y compuestos bioactivos que llegan a nuestro organismo:

* Brócoli

* Espinaca

* Jitomate

* Pimientos

* Zanahoria

* Frutos rojos

* Cítricos

* Leguminosas

* Nueces y semillas

* Hierbas y especias

Cada uno aporta una combinación diferente de fibra, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, incluidos los polifenoles. Por eso, una regla sencilla que podemos llevar a nuestra cocina es: cuantos más colores naturales haya en tu plato, mayor diversidad nutricional estás incorporando. No es una cuestión de estética; es diversidad biológica.

NO LE TENGAS MIEDO A LAS GRASAS: APRENDE A ELEGIRLAS

Durante años, la palabra «grasa» se convirtió casi en un insulto nutricional. Hoy sabemos que necesitamos grasas en nuestra alimentación y que la calidad y el contexto importan.

El aceite de oliva extra virgen, el aguacate, las nueces, las semillas y los pescados ricos en omega-3 son ejemplos de fuentes de grasas insaturadas que pueden formar parte de un patrón alimentario saludable. En particular, los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA han sido ampliamente estudiados por sus efectos sobre diferentes aspectos cardiometabólicos.

Por ejemplo, un metaanálisis de ensayos clínicos en personas con diabetes tipo 2 encontró que la suplementación con omega-3 produjo mejoras en triglicéridos y proteína C reactiva, aunque no observó beneficios significativos en todos los parámetros metabólicos evaluados, como HOMA-IR o adiponectina.

Esto es importante porque nos obliga a alejarnos de las promesas exageradas. Un suplemento puede ser una herramienta; no reemplaza una alimentación adecuada.

TU INTESTINO TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA CONVERSACIÓN

Aquí entramos en uno de los campos más fascinantes de la nutrición moderna: la interacción entre alimentación, microbiota y metabolismo. Nuestra microbiota intestinal está formada por una enorme comunidad de microorganismos que interactúan con los alimentos que consumimos y producen metabolitos capaces de influir en diferentes procesos fisiológicos.

Uno de los microorganismos que ha despertado especial interés científico es Akkermansia muciniphila. Se ha estudiado por su relación con la barrera intestinal, el metabolismo y diferentes condiciones metabólicas. Sin embargo, sería incorrecto convertirla en una especie de «bacteria milagrosa»: su comportamiento depende del entorno intestinal y de otros factores, y todavía existen preguntas importantes sobre cómo utilizarla terapéuticamente.

Por eso, mi recomendación no es obsesionarnos con aumentar una bacteria específica. Es mucho más sencillo: alimentemos a nuestra microbiota con una alimentación diversa y rica en fibra.

* Verduras

* Frutas enteras

* Frijoles

* Lentejas

* Garbanzos

* Avena

* Semillas

* Nueces

* Cereales integrales

Una alimentación rica en fibra ofrece sustratos para la fermentación microbiana y la producción de metabolitos beneficiosos, entre ellos ácidos grasos de cadena corta.

Y HAY UN FACTOR QUE MUCHAS PERSONAS OLVIDAN: EL ESTRÉS

Aquí es donde la nutrición deja de ser solamente una lista de alimentos. Una persona puede comer relativamente bien y, sin embargo, dormir cinco horas, permanecer sentada durante diez horas al día, vivir bajo estrés constante y prácticamente no realizar actividad física.

La salud metabólica no se construye únicamente en el plato. El sueño, la actividad física, el sedentarismo y el estrés forman parte del mismo sistema. Y esto resulta especialmente importante cuando hablamos de personas con exceso de grasa visceral.

El tejido adiposo visceral no es simplemente un depósito de energía. Es un tejido metabólicamente activo que participa en la regulación de múltiples señales del organismo. Por eso, cuando trabajo con una persona que quiere disminuir grasa visceral, no me interesa solamente saber: «¿Cuántas calorías comes?».

Quiero saber también:

* ¿Cómo duermes?

* ¿Cuánto te mueves?

* ¿Cuánto músculo tienes?

* ¿Cómo manejas el estrés?

* ¿Qué tan sostenible es tu alimentación?

NO NECESITAS UNA ‘DIETA ANTIINFLAMATORIA’ PERFECTA

Quizá esta sea la parte más importante. No necesitas eliminar 50 alimentos. No necesitas tomar un jugo verde todas las mañanas. No necesitas vivir de ensaladas. Y tampoco necesitas comprar un producto que prometa «desintoxicar» tu organismo.

Necesitas construir un patrón que puedas repetir. Piensa en estas cinco preguntas:

1. ¿Estoy comiendo suficientes vegetales?

2. ¿Estoy consumiendo fruta entera en lugar de depender de jugos?

3. ¿Estoy incluyendo suficiente fibra?

4. ¿Mis principales fuentes de grasa son predominantemente insaturadas?

5. ¿Estoy reduciendo la frecuencia con la que consumo bebidas azucaradas y ultraprocesados?

Si puedes responder favorablemente a la mayoría, ya estás modificando significativamente el entorno nutricional de tu organismo.

NUTRICIÓN CUÁNTICA: VER EL SISTEMA COMPLETO

Para mí, la nutrición no comienza ni termina con una tabla de calorías. Como Nutriólogo Cuántico, mi enfoque consiste en observar la interacción entre nutrición física, metabolismo, composición corporal, hábitos, emociones y estilo de vida.

Porque una persona con grasa visceral, estrés, mala calidad de sueño y resistencia a la insulina no necesariamente necesita la misma estrategia que otra persona con el mismo peso. El número de la báscula puede ser igual; la biología puede ser completamente diferente.

Por eso, más que buscar una «dieta antiinflamatoria» universal, debemos aprender a construir una estrategia personalizada. La pregunta no es: «¿Qué alimento desinflama?». La pregunta correcta es: «¿Qué está manteniendo encendido el fuego en mi organismo y qué puedo modificar de manera sostenible?». Ahí comienza una nutrición verdaderamente personalizada.

¿QUIERES SABER QUÉ ESTÁ PASANDO CON TU CUERPO?

Si llevas tiempo sintiéndote inflamado, tienes exceso de grasa visceral, has probado diferentes dietas sin conseguir resultados sostenibles o simplemente quieres entender mejor tu composición corporal y tu alimentación, puedo ayudarte a construir una estrategia personalizada.

Soy Ramsés Rodríguez, Nutriólogo Cuántico, y trabajo mediante consultas 1 a 1, presenciales y online, con valoración de composición corporal y estrategias nutricionales individualizadas. Agenda tu consulta por WhatsApp: 844 496 2485.

Porque desinflamarte no significa dejar de comer. Significa aprender a nutrir mejor el organismo que quieres conservar saludable durante muchos años.