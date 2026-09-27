¡Feliz cumpleaños, Google! Celebra 28 años con un doodle nostálgico

El famoso navegador Google cumple 28 años este 27 de septiembre, por lo que decidió recordar sus primeros días de creación con un doodle especial, el cual recupera la imagen de uno de los logotipos utilizados cuando la compañía apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la tecnología. El buscador que actualmente forma parte de la vida cotidiana de millones de personas en toda la internet comenzó como un proyecto universitario y, entre los elementos utilizados para ponerlo en marcha, hubo incluso un servidor cuya estructura incorporaba piezas de LEGO.

¿CÓMO ES EL DOODLE DEL 28 ANIVERSARIO? La ilustración del 28 aniversario, con letras en rojo, azul, verde, amarillo y tipografía sencilla, funciona como puerta de entrada a un cuestionario interactivo sobre la historia y la cultura de la compañía. El doodle de 2026 recupera el logotipo utilizado por Google en 1998, con colores primarios y una tipografía sin ornamentos: “la ilustración de hoy presenta un logotipo nostálgico de los inicios de la compañía”, explicó Google en la presentación de la pieza. Este remite a las interfaces de finales de los años 90, cuando internet daba sus primeros pasos como herramienta masiva. Además, incluye un cuestionario de curiosidades sobre la historia y los momentos más destacados de la empresa, pensado para que los usuarios repasen su evolución de manera interactiva.

PERO... ¡NO ES SU ‘CUMPLEAÑOS’ DE VERDAD! Aunque el 27 de septiembre quedó establecido como el cumpleaños oficial de Google, esa fecha no corresponde a su fundación legal. La empresa fue constituida el 4 de septiembre de 1998, después de que en agosto de ese mismo año recibiera un cheque por 100 mil dólares de Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems. A partir de entonces, Larry Page y Sergey Brin comenzaron a convertir aquel proyecto universitario en una compañía que terminaría transformando la manera de buscar información en internet.

La fecha del aniversario, sin embargo, cambió varias veces durante los primeros años. En 2003, celebró su cumpleaños el 8 de septiembre; un año después lo hizo el 7 de septiembre y en 2005 eligió el 26 de septiembre. Fue hasta 2006 cuando el 27 de septiembre quedó establecido como la fecha oficial para celebrar el aniversario de Google.

¿QUÉ SIGNIFICA GOOGLE? El nombre Google tiene detrás una referencia matemática. De acuerdo con Inbound Cycle, el término está relacionado con “googol”, palabra que hace referencia al número 10 elevado a la potencia 100. El concepto fue creado por el matemático estadounidense Edward Kasner, quien buscaba una palabra capaz de representar una cantidad numérica extremadamente grande. La elección terminó teniendo relación con la idea detrás del buscador: organizar una cantidad enorme de información disponible en internet. El primer nombre del buscador fue “BackRub”, relacionado con la manera en que el sistema analizaba los enlaces o backlinks entre diferentes páginas web. Más adelante, el nombre comenzó a evolucionar. El equipo llegó a considerar “Googolplex”, un término matemático que representa 10 elevado a un googol. Con el tiempo, esa denominación terminó transformándose hasta llegar al nombre que actualmente identifica a una de las compañías tecnológicas más conocidas del mundo: Google.

FUNDADORES DE GOOGLE Larry Page y Sergey Brin fueron los responsables de desarrollar el proyecto que posteriormente se convertiría en Google. El buscador surgió en un entorno universitario y su funcionamiento estaba relacionado con el análisis de los enlaces que conectaban unas páginas web con otras. Esa idea terminó siendo una de las bases del sistema que permitió organizar los resultados de búsqueda. Con el paso de los años, aquel proyecto dejó de ser solamente un buscador para convertirse en una plataforma tecnológica con servicios utilizados por profesionales, estudiantes y artistas. (Con información de El Universal)

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