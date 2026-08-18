Trump amenazó con bombardear Omán porque está descontento con el acuerdo de la guerra

EL CAIRO.-El presidente Donald Trump amenazó con bombardear Omán porque está descontento con que el país esté cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para gestionar el tráfico a través del estrecho de Ormuz, dijeron el martes dos funcionarios regionales, un día después de que Trump lanzara sus declaraciones.

Los funcionarios indicaron que el gobierno de Trump le ha comunicado a Omán que se opone a partes del acuerdo, aún no anunciado, entre ellas la gestión conjunta iraní y omaní de la ruta de salida del paso que es crucial para los suministros mundiales de petróleo y gas natural. Los funcionarios fueron informados sobre la postura de Estados Unidos y sobre cómo el gobierno ve la posición de Omán.

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Mientras tanto, un proyectil impactó contra un barco cuando navegaba para salir del estrecho, según la agencia de monitoreo marítimo del ejército británico, y un funcionario iraní manifestó que la vía navegable no se reabrirá hasta que Estados Unidos cumpla las condiciones de Irán.

Según los funcionarios, Estados Unidos considera que Omán no ha sido lo suficientemente duro en sus negociaciones con Irán y está descontento con el acuerdo de Omán para cobrar tarifas voluntarias a las embarcaciones, incluso si los cargos están relacionados con la seguridad y la protección ambiental marítima. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

Trump amenazó el lunes con bombardear Omán mientras este trabaja con Irán en un acuerdo para abrir el estrecho y allanar el camino para que Estados Unidos e Irán reanuden las negociaciones para poner fin a la guerra.

El mandatario publicó el martes en redes sociales un mapa que representa el estrecho como un territorio de Estados Unidos. Mencionó por primera vez la idea en un comentario al pasar la semana pasada. El lunes, les dijo a los reporteros en el Despacho Oval: “Me gusta la idea de declararlo un territorio”, sin dar detalles.

La Casa Blanca remitió el martes a las declaraciones de Trump en el Despacho Oval y declinó hacer más comentarios sobre Omán.