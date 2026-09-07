LMB: La bronca entre Pericos y Olmecas deja fuertes sanciones

La tensión llegó al límite durante el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre los Pericos de Puebla y los Olmecas de Tabasco, luego de que ambos equipos protagonizaran una pelea que terminó involucrando a numerosos jugadores y provocó la expulsión de nueve peloteros: seis de Puebla y tres de Tabasco. Tras analizar los hechos, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) determinó imponer castigos por conducta antideportiva a todos los elementos involucrados. Las sanciones adquieren especial relevancia para los Olmecas, ya que algunos de sus jugadores deberán cumplirlas durante la Serie del Rey frente a los Toros de Tijuana. El castigo más severo fue para el pelotero de los Pericos José Martínez, quien recibió una suspensión de 20 juegos, además de una multa. El jugador poblano fue considerado el elemento más castigado por la LMB a raíz de los acontecimientos registrados durante el encuentro.

En el caso de Tabasco, el lanzador Jimmy Cordero recibió cuatro juegos de suspensión y una multa, mientras que Keone Kela fue sancionado con tres partidos y Francis Peguero con dos, ambos acompañados también de una multa. La bronca comenzó por un pelotazo de Clayton Andrews a Herlis Rodríguez, de Pericos, durante la octava entrada del quinto juego. De acuerdo con los reportes del encuentro, Andrews golpeó a Rodríguez con su primer lanzamiento del turno. El pelotazo fue en la espalda y Rodríguez reaccionó mientras se dirigía hacia primera base: intercambió palabras con el pitcher y posteriormente le lanzó su casco, lo que hizo que ambos se encararan. A partir de ahí, las bancas se vaciaron y comenzaron los empujones y los golpes. La situación se extendió hacia la zona de la tercera base y la caseta visitante, obligando a detener el encuentro durante varios minutos. La LMB posteriormente revisó los videos y el reporte de los umpires para determinar las sanciones. La tensión no terminó con esa pelea. En la novena entrada, José Martínez, de Pericos, golpeó a Phillip Ervin con un lanzamiento, lo que volvió a provocar una confrontación y terminó con la expulsión del pitcher poblano. Ese incidente ayuda a explicar por qué Martínez recibió el castigo más fuerte: 20 juegos de suspensión. Sanciones a los Olmecas:

Jimmy Cordero: 4 juegos de suspensión y multa.

Keone Kela: 3 juegos de suspensión y multa.

Francis Peguero: 2 juegos de suspensión y multa. Sanciones a los Pericos:

José Martínez: 20 juegos de suspensión y multa.

Ciro Norzagaray: 4 juegos de suspensión y multa.

Vladimir Gutiérrez: 2 juegos de suspensión y multa.

Cristhian Adames: 2 juegos de suspensión y multa.

Edgar Torres: 2 juegos de suspensión y multa.

Emailin Montilla: 2 juegos de suspensión y multa.

Con estas resoluciones, la LMB puso punto final a uno de los episodios más polémicos de la postemporada. Nueve jugadores fueron sancionados, aunque la diferencia en la duración de los castigos deja claro que la liga determinó distintos grados de responsabilidad entre los involucrados.

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