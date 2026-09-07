Parrilleros Saltillenses ponen en alto a México en el ‘Austrian Grill Open 2026’

Las Norteñas son un equipo de parrilleros principalmente, mujeres, quienes son originarios de Saltillo, Coahuila, dedicado a la cocina a la brasa y la competencia en torneos nacionales e internacionales de asadores. Lideradas por la capitana chef Amanda Covarrubias e integradas por Patricia Thelvia Arredondo Sibaja, Patricia Lomelí Dávila, Abraham Flores, Jorge Fuentes, Abner Padilla y Arnoldo García. En distintas ocasiones las norteñas han llevado el nombre de México en alto, tanto de manera nacional e internacional, y esta ocasión no fue la excepción, Las norteñas fueron el único equipo latinoamericano que participó en la 28 edición del Austrian Grill Open 2026, la cual es una contienda de parrillada y barbacoa más grande de Austria. Y el equipo mexicano ganó el quinto lugar en la categoría Homecooking además de obtener el primer lugar como Mejor Escudería, es decir un reconocimiento por su trabajo como equipo.

Este certamen culinario se celebró el viernes 4 y sábado 5 de septiembre en Kaindorf y, como platillo presentado en esta competencia, optaron por unos tacos al pastor acompañados de una salsa de piña, pimientos, perejil y paprika fresca. Su stand estaba decorado con elementos representativos de nuestro país, como banderas y papel picado de nuestros colores verde, blanco y rojo. Esta competencia reúne a equipos profesionales de países como Austria, Alemania y Suiza y, en esta ocasión, a participantes de otros continentes para impresionar a un jurado experto.

Las Norteñas subieron por su premio con gran alegría y portando orgullosas la bandera de México, al ritmo de la entonación de la canción emblemática ‘Cielito Lindo’. Desde la cuenta de redes sociales de la chef Amanda se pudo visibilizar el momento de la entrega. Además, publicó en sus fotografías: “¡El mejor equipo, muy felices de participar!”.

AUSTRIA Y MÉXICO Durante su estadía, la chef Covarrubias nos comenta que tuvo la oportunidad de dialogar con el maestro Antonio Tenorio, director de Cultura de México en Austria, en el Instituto México, en donde abrieron conversaciones sobre cultura, gastronomía, identidad y los nuevos caminos de la representación mexicana en Europa. Además, destacó la fortaleza que tiene México para proyectar su cultura internacionalmente; en particular, señaló que la gastronomía constituye uno de los referentes mediante los cuales el país es reconocido de manera inmediata. La carne asada, en particular, representa una tradición que combina territorio, identidad y convivencia. El desierto, lejos de ser entendido únicamente como un espacio inhóspito, también puede ser visto como un territorio donde la vida, la creatividad y la cultura se han desarrollado de manera particular.

RECORRIDO DE CAMPEONAS - Grill Fest Mujeres a la Parrilla 2026: se coronaron con el 1.er lugar en el All Around, quedando como campeonas absolutas al destacar en cuatro categorías de la competencia: calificación perfecta de 100 en Postre, 1.er lugar en Cerdo, 2.º lugar en Salsa y 4.º lugar en Res. - Parrillada Diez 2025, en Monterrey: consiguieron el 2.º lugar en Postre y el 6.º lugar en Proteína, compitiendo en la categoría profesional.

Gran Torneo Iberoamericano de Parrilleros 2024, en Colombia: se llevaron el 2.º lugar general de la competencia y el 1.er lugar en la categoría de Postre a la parrilla, además del 2.º lugar en la categoría de Pollo.