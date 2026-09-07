Andy: Espionaje en la Condesa

Héctor de Mauleón , el periodista que difundió el video y escribió una crónica de lo sucedido, dijo que fueron cinco horas de grabación de la mesa donde cenaban, pero además, por lo que escribió, tuvo información sobre los comportamientos de Andy –como lo mucho que fumó–, las horas en las que se fue su hermano Gonzalo y hasta qué hora se retiró él, que parecen aspectos superficiales, pero que revelan un trabajo profesional de seguimiento.

La cena que tuvieron Andrés y Gonzalo López Beltrán, con tres amigos y socios en un restaurante de la Ciudad de México el 24 de agosto, si alcanzan a descifrar lo que sucedió, debe tenerlos muy nerviosos. No está en lo que ya se vio del video y sus interpretaciones, sino en lo que está a la vista, pero de lo que ni el gobierno ni la 4T quieren hablar: ¿quién los grabó?, ¿y por qué filtraron la grabación sin audio? Una más: si probablemente no era la primera vez en que los grababan, ¿por qué seleccionaron esta cena donde se encontraba el importante empresario tequilero Juan Domingo Beckmann ?

Esta es la importancia, no del video en sí mismo, sino de que sus autores hayan decidido hacerlo público. Una encerrona en una cena con viejos amigos en la colonia Condesa no dice nada ni tiene nada de malo, pero adquirió una relevancia extraordinaria debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra Andy, quien tiene una investigación abierta en Estados Unidos por contrabando fiscal y operaciones presuntamente ilegales dentro del sistema financiero de ese país. La nueva defensa que este fin de semana hizo de él la presidenta Claudia Sheinbaum subraya que este tema es imparable.

¿Quién los grabó?

La autoría del video es lo fundamental, por su diseño e intención política. Se puede argumentar, tomando como punto de partida, que la grabación se realizó desde un vehículo estacionado antes de que hubieran llegado los personajes al restaurante, por la ubicación para colocar la cámara, justo enfrente del local. Al menos una decena de guardaespaldas debieron haber estado afuera –los de los juniors son militares–, por lo que si el vehículo hubiera llegado posteriormente a ellos, habrían visto con sospecha que nadie se bajara de él durante tantas horas. Esto apunta a otro elemento fuera del video: la intercepción de llamadas de los hijos de López Obrador.

Al menos en Estados Unidos hay “decenas” de llamadas entre Andy y todo su entorno dentro de territorio estadounidense, particularmente entre teléfonos en Houston –donde tenía una oficina para sus negocios–, Nueva York y Bel Air, la zona donde viven varias de las grandes estrellas de Hollywood, en la costa del sur de California. Estas intervenciones fueron autorizadas por un juez, por lo que están judicializadas y pueden formar parte de un juicio. Esto no significa que la grabación en el restaurante fuera hecha por agentes estadounidenses, pero tampoco existe ninguna información o evidencia, hasta ahora, de que haya sido una operación del Centro Nacional de Inteligencia, como las fotografías que le tomaron en Tokio –con apoyo japonés y estadounidense– o la de las otras figuras de Morena en hoteles europeos de lujo.

En cualquier caso, el posicionamiento de quien grabó se dio previamente a su llegada y, quizás, por intercepciones ilegales, también estaban confiados en que se sentarían en la misma mesa que, probablemente, han escogido con anterioridad. El restaurante se prestó a sus horarios –quedó abierto a deshoras sólo para ellos–, como narró De Mauleón, lo que sucede porque conocen a los comensales y pagan por ese servicio extraordinario.

La cámara estaba fija, aunque llegaban a manipularla para mostrar a los comensales, y fue colocada bajo un camuflaje –el vehículo– al otro lado de la acera. Quien lo hizo esperó las cinco horas de la encerrona y fue tomando datos de lo que veía, algunos de los cuales terminaron en la libreta de De Mauleón. No fue un trabajo de improvisados ni un equipo de amateurs, sino un trabajo de inteligencia. Por ello, se puede conjeturar que, aunque el video fue proporcionado al periodista sin audio, el sonido debe existir, pero fue dejado para otra ocasión. Nadie, hasta ahora, ha intentado hacer una lectura de labios que termine en la opinión pública, pero eso no es tan importante como lo que platicaron en esa encerrona, registrado con alta probabilidad por quienes los grabaron.

¿Por qué filtraron la grabación sin audio?

La respuesta parece bastante clara. Quienes lo ordenaron no pretendieron mostrar actividades ilícitas o conspiraciones políticas o criminales, sino aprovechar el contexto en el que se dio la cena –el jueves pasado publiqué en este espacio el contexto que había en ese momento– para hacer de un video inocuo, en su primer plano, un escándalo nacional. No hubo interés de sentar en el banquillo de los acusados a los juniors, sino que parece un mensaje nítido: los estamos siguiendo; los tenemos en la mira; son nuestros. En cualquier momento que quieran los autores intelectuales, les jalan la cobija.