Coahuila: Destacan conexión de corredores industriales con tren Saltillo-Querétaro

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    Coahuila: Destacan conexión de corredores industriales con tren Saltillo-Querétaro
    Este proyecto puede detonar una seriede oportunidades para la Región Sureste de Coahuila. Especial

Proyecto ferroviario puede generar nuevas oportunidades de movilidad, turismo, servicios e inversión, anticipa la IP local

Ante el anuncio de que este año se licitará el tren de pasajeros Saltillo-Querétaro, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, destacó que el proyecto permitirá conectar con uno de los corredores industriales y manufactureros más importantes del país, además de generar oportunidades de movilidad, turismo, servicios e inversión.

López Villarreal indicó que Coparmex Coahuila Sureste ve de manera positiva el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la licitación de este tramo, mientras que el trayecto Saltillo-Nuevo Laredo ya se encuentra en proceso de construcción.

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“Para Coahuila y, particularmente, para la Región Sureste, la relevancia está en que este proyecto nos integrará a un corredor ferroviario de pasajeros mucho más amplio, conectando a Saltillo hacia el centro con San Luis Potosí, Querétaro y la Ciudad de México, y hacia el norte con Monterrey y Nuevo Laredo”, señaló.

“Desde el punto de vista económico, es una infraestructura estratégica. Nos acerca al Bajío, que, junto con Coahuila y Nuevo León, constituye uno de los corredores industriales y manufactureros más importantes del país, y puede generar nuevas oportunidades de movilidad, turismo, servicios e inversión”, aseguró.

Finalmente, López Villarreal externó que desde Coparmex consideran positivo que se invierta en infraestructura que incremente la conectividad y competitividad de las regiones.

“Lo más importante ahora será que los proyectos se ejecuten en los tiempos previstos, con transparencia y con el cuidado de que su diseño se integre adecuadamente con la movilidad de nuestras ciudades”, puntualizó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/avances-del-tren-hospitales-programas-sociales-y-guerra-de-consignas-sheinbaum-presenta-informe-en-saltillo-video-AD23316071

CONSUMO Y MOVILIDAD

El CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles, señaló que se trata de una inversión importante, contemplada desde hace años, pero que hasta ahora comienza a concretarse.

Consideró que el proyecto traerá diversos beneficios, al convertirse en una vía para el transporte de personas y mercancías.

“Prácticamente se está retomando nuevamente la época dorada del transporte en tren, como lo fue en las décadas de los 60 y 80, cuando era de bajo costo y generaba, hasta cierto punto, una derrama económica importante en las regiones”, aseguró.

Díaz Robles añadió que una de las ventajas será que el proyecto conectará hasta Nuevo Laredo, lo que generará una importante movilidad de mercancías y transporte de personal.

Esto, dijo, podría contribuir a disminuir el tráfico vehicular en la Carretera 57, con un doble beneficio para la movilidad de la región.

Además de la reducción de tiempos de traslado, el proyecto generará consumo a lo largo de la ruta y una derrama económica que podría alcanzar entre 500 millones y mil millones de pesos anuales.

“En cuestiones de consumo, y no solamente en boletos, sino también de manera secundaria en establecimientos o mercancías que se puedan tener en cualquiera de las estaciones”, aseguró.

Ante ello, Díaz Robles consideró que el proyecto representa una buena noticia, al tratarse de un medio de transporte de bajo costo tanto para el Gobierno como para los usuarios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/incrementa-20-fondo-para-proyectos-de-trenes-incluido-el-saltillo-nuevo-laredo-KB22105917

Sin embargo, destacó que será importante contar con una oferta suficiente de servicio, así como con los vagones necesarios por viaje y un número adecuado de rutas.

Esto implicaría, señaló, la adquisición de más de 100 vagones, además de que el proyecto podría generar una mayor atracción hacia Estados Unidos y convertirse en una alternativa de transporte para las empresas.

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