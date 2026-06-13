Trump anuncia que el domingo se firmará el acuerdo de paz con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. En Truth Social añadió que ‘el acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS’. Mencionó que ‘el acuerdo de Barack Hussein Obama con Irán, el JCPOA, fue un camino fácil y sin contratiempos hacia un arma nuclear, que Irán habría tenido hace seis años y habría utilizado mucho antes. Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡UN MURO QUE NO ESTÁ LIBRE DE ARMAS NUCLEARES! De hecho, ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición’.

Agregó que ‘en el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el polvo nuclear, enterrado bajo las imponentes montañas de granito sumergidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos, y lo desintegraremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos’. El presidente estadounidense posteó que ‘esperamos colaborar con Irán y con todo Medio Oriente durante muchos años. Confiamos en que este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos. Si no es así, tenemos la alternativa definitiva, ¡que esperamos no tener que volver a utilizar jamás!’. Dijo que ‘nuestra relación con Irán es muy diferente y mejor que la que tuvieron las administraciones anteriores. A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les pagó, incluyendo mil 700 millones de dólares en efectivo, aquí no habrá intercambio de dinero’. Trump había compartido en su red social Truth el mensaje publicado previamente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien afirmó que en las próximas 24 horas podría firmarse un acuerdo que ponga fin a la guerra en Irán.

Trump publicó una captura de pantalla del mensaje de Sharif, aunque no agregó ningún comentario de su parte. ‘Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana’, afirmó Sharif en la red social X.

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